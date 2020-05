Es pronto para evaluar el reinado de Drew McIntyre como Campeón WWE. Apenas está dando comienzo, solo ha tenido seis combates desde que se coronó y únicamente en uno de ellos el título estuvo en disputa. Aún así, las opiniones están sobre la mesa desde el primer segundo; incluso desde antes de que venciera a Brock Lesnar para arrebatarle la corona ha habido personas hablando de qué tal monarca sería.

Y qué tipo de campeón será o habrá sido el escocés una vez se eche la vista atrás va a depender de muchos aspectos: la calidad de los combates que tenga, su carisma, las promos que realice, las rivalidades que comparta, los oponentes que le pongan enfrente... Ahora, entre todas las opiniones que están saliendo a la luz al respecto, destacamos la del siempre polémico Vince Russo. Este hizo los siguientes comentarios en AfterBuzz:

Hablando de opiniones, el conocido reportero luchístico Alex McCarthy compartió estas declaraciones y dando la suya al mismo tiempo:

Vince Russo on Drew McIntyre: “Drew cut a promo, and I’m like, he doesn’t know who he is. He’s trying to be funny, then he’s serious, it’s not coming across genuine. So that’s telling me, the writer has not tapped into who Drew McIntyre is.“

Respectfully, I totally disagree.

— Alex McCarthy (@AlexM_talkSPORT) May 22, 2020