5 luchadores de AEW que salieron "beneficiados" por la pandemia

El covid-19 ha causado estragos en todos los aspectos y en todos los ámbitos, y la lucha libre no ha sido la excepción. De no ser por la reciente renovación televisiva con TNT, AEW estaría en apuros, pero la falta de público no sólo afecta económicamente a éstos y WWE —sin mencionar a las promociones menores que no están haciendo shows, muchas de las cuales tuvieron que cerrar sus puertas—, sino que la calidad del producto en términos generales.

Asimismo, el cierre de las fronteras y otras problemáticas derivadas de la pandemia ha significado muchas bajas y un elenco más reducido a disposición, factor que no ha hecho muchos favores para mejorar las cosas. Viendo el lado positivo, sin embargo, podemos rescatar cómo eso ha impulsado a buscar desarrollar nuevas estrellas y hacer énfasis en gladiadores que de otro modo no hubieran llegado tan lejos. Estos son las 5 luchadores de AEW que más se han "beneficiado" por la pandemia.

► Jurassic Express

Antes de la pandemia, Jurassic Express —el trío conformado por Luchasaurus, Jungle Boy y Marko Stunt—estaba en la deriva misma. En una división por parejas tan cargada y competitiva, se les hizo difícil encontrar el hueco, pero la desaparición de algunos equipos top abrió puertas; no sólo en al ámbito por parejas, también en el individual. A Stunt se le ha visto más que nunca en el cuadrilátero, mientras AEW ha recordado que tiene en Jack Perry a una promesa en la que apostar. En Double or Nothing 2020, resolveremos qué tan en serio van con él.

► Best Friends

Trent? y Chuck Taylor lo mismo. Hace unos meses todas las miradas estaban en la sensación Orange Cassidy y los amigos no eran más que el vehículo para impulsarlo. Cassidy sigue siendo la estrella, no nos malinterpreten, pero el dúo ha ganado terreno en semanas recientes gracias a una mayor exposición. Con el regreso de los Young Bucks, Santana & Ortiz y Rey Fénix —resta saber qué ocurrirá con Pentagón Jr., aunque podemos hacernos una idea—, los Best Friends deberán dar lo mejor de sí para mantenerse en la conversación.

► Mr. Brodie Lee

La identidad de "The Exalted One" fue la charla del mundo de la lucha libre por más de un mes, y vaya si la revelación de Brodie Lee no estuvo a la altura de las circunstancias. Con un personaje claramente basado en lo peor de Vince McMahon la persona (aunque Cody lo niegue), el ex Luke Harper ha tenido el espacio y la libertad de hacer lo que en WWE nunca pudo.

En una decisión que algunos juzgan apresurada, Lee retará a Jon Moxley por el título mundial mañana por la tarde en PPV. La histórica rivalidad de CZW que los encontró en medio del embrollo entre The Wyatt Family y The Shield en WWE, ahora en AEW.

► Sammy Guevara

Más de una personalidad entendida del tema ha asegurado ver en Sammy Guevara mucho de Eddie Guerrero. Tengan razón o no, nadie puede negar que "The Spanish God" da muestras de ser un proyecto que de aquí a unos años podría ser un distinto. Sus capacidades en el ring son sorprendentes aún en una época en la que lo atlético abunda... por eso, no es casualidad que luche prácticamente en una base semanal. Pero sobre todo, se ha convertido en un punto fuerte de Dynamite por sus promos y su naturalidad en el personaje.

Si hablábamos de lo brillante que está siendo Chris Jericho, Guevara se ha convertido en una suerte de discípulo. Le Sex Gods se hacen llamar en conjunto, uno de los mejores equipos de la actualidad. Y nótese eso de equipo, porque hacen falta dos para bailar el tango. Ambos fueron actores principales en el momento más viral de la pandemia cuando Matt Hardy y Kenny Omega arroyaron con un carro a Sami, tornándolo en un meme. Es cada vez más protagonista... y con razón.

► Cody

Desde un primer momento ha quedado en claro que Cody ha sido impulsado como el rostro de All Elite Wrestling. Después de todo, él fue el primer nombre que se subió al barco cuando los hermanos Jackson y Omega todavía se debatían si irían a WWE o no, así que es un poco extraño incluirlo en esta lista.

No obstante, califica para estar aquí por un motivo: ha estado más activo que nunca en el encordado desde que inició todo, además de haberse desempeñado como comentarista en un par de ocasiones. Su rivalidad con Lance Archer es lo más sobresaliente que tiene para ofrecer la compañía. ¿Tendrá "The American Nightmare" lo suficiente para llevar el Campeonato TNT a casa?

