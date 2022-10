Vince Russo analiza la carrera de Lars Sullivan en WWE

Lars Sullivan trabajó para WWE entre 2013 y 2021, mayormente en NXT, pero sus últimos dos años en la compañía se vieron empañados por la controversia, luego de que se supo que publicó varios comentarios ofensivos en línea antes de firmar con WWE, así como también aparecieron imágenes del actor de 34 años protagonizando un video para adultos cuando era más joven. Por consiguiente, jamás logró cumplir con las expectativas que Vince McMahon había depositado en él.

► Lars Sullivan, una versión 2.0 de Braun Strowman

Según comentó el ex escrito de WWE, Vince Russo, en su reciente Podcast «The Wrestling Outlaws«, la compañía probablemente hubiera tenido otra versión de Braun Strowman en su elenco actual si Lars Sullivan no hubiera sido liberado.

«Siempre querré lidiar con los problemas. Si este tipo tiene problemas y están ahí afuera, encontraré una manera de sacar esto a la luz. Eso es lo que haría, y sé que están lidiando con los ratings y demás. Lo entiendo, hermano, pero habría pensado en una forma creativa de sacar sus problemas porque si eres capaz de hacer eso, Chris, eso lo habría convertido en un personaje interesante».

«Si no, odio mencionar esto, pero solo estoy siendo honesto, ¿Qué tienes? Tienes a Braun Strowman, y tienes un personaje grande unidimensional que va a correr alrededor del ring y derribar a todos. Es por eso que tiene que haber dimensiones en la personalidad, y esas dimensiones provienen de quién eres realmente «.

Desde que saliera de WWE, Sullivan se alejó del mundo de la lucha libre y había empezado a practicar boxeo; no obstante, no se ha conocido mayores detalles de cómo le está yendo en este nuevo campo.