Nos tenemos que ir al 16 de mayo del 2000 para encontrar la última lucha de Arn Anderson. En el episodio de WCW Thunder de aquel día unió fuerzas a Ric Flair para vencer a Crowbar y David Flair. Una semana antes había sido derrotado por este último en el mismo programa en un mano a mano. Aquellas fueron dos ocasiones especial pues realmente «The Enforcer» puso fin a su carrera en 1997, después de luchar en el show de 27 de enero de WCW Monday NITRO junto a Steve McMichael para derrotar a The Amazing French Canadians.

► Arn Anderson no luchará de nuevo

Y a sus 64 años esos van a quedar como los últimos combates de su vida luchística. En una reciente aparición en Highspots Live Virtual Gimmick Table le preguntaron al entrenador y mánager en AEW acerca de la posibilidad de tener uno nuevo, un último nuevo. Arn Anderson fue claro hablando de la recomendación médica que le dieron entonces:

«Tuve mi último combate en el 97. Cuando el doctor dijo ‘deja de luchar, deja de caminar’«.

Como mucho, el ex Four Horsemen ha usado de cuando en cuando su Spinebuster. Y en este sentido, cuando le preguntaron sobre a quién le gustaría aplicarle dicho movimiento, no menciona a nadie sino a sí mismo: «¿Qué tal si me lo hago a mí mismo para ver de qué se han estado quejando todos estos años?«.

Arn Anderson ha perdido tiempo en la televisión de All Elite Wrestling desde la salida de Cody Rhodes de la compañía, para quien actuaba como representante. A comienzos de año «The Enforcer» decía que cuando el «American Nightmare» se fue tanto él como su hijo, Brock Anderson, quedaron en el limbo.

¿Os gustaría que Arn Anderson tuviera una nueva lucha?