Kofi Kingston: «Triple H traerá muchas más sorpresas»

Desde que Triple H se hizo con el control creativo de WWE el interés por la programación de la compañía ha aumentado, ya no solo por la calidad de los programas y eventos premium, sino por las sorpresas que pueden ocurrir en los mismos. No tenemos ninguna información que apunte a una nueva que esté cercana pero con toda seguridad las habrá.

Steve Fall de NBC Sports Boston le preguntó recientemente a Kofi Kingston sobre ello y el integrante del New Day dice que hubiera predicho el retorno de Bray Wyatt. Y hubiera acertado. El que fuera Campeón WWE no menciona otros nombres pero sí adelanta que se avecinan muchas más sorpresas de la mano de HHH.

Happy birthday to the incomparable @TrueKofi! 🏆 WWE Champion

🌍 4x Intercontinental Champion

🇺🇸 3x U.S. Champion

🦄 14x Tag Team Champion pic.twitter.com/3eDgNnzWzE — WWE (@WWE) August 14, 2022

► «Triple H traerá muchas más sorpresas»

““Hubiera dicho Bray. Habría dicho Bray si no hubiera debutado la semana pasada. Pero no sé. Fuera de mi cabeza, hay tanta gente. Incluso a las personas que no han estado aquí en la WWE me encantaría verlas en la WWE. Hay tanto talento. Lo he dicho antes, pero este es un momento realmente especial en la lucha libre. Hay tanto talento por ahí. Especialmente con Triple H al mando en este momento, vamos a tener muchas más sorpresas y vamos a tener muchos más momentos de gente que regresa. Realmente estamos complaciendo a la gente y dándoles lo que quieren. Y eso es algo grandioso de lo que ser parte”.

Últimamente, estuvimos hablando de la posibilidad de que CM Punk vuelva a WWE dados sus problemas en AEW, compañía que estaría buscando rescindirle el contrato, aunque no querrían que volviera a su antigua empresa. Por otro lado, una persona cercana a HHH no estaría interesada en la vuelta del «Best in the World».

¿Qué nuevas sorpresas os gustarían en WWE?