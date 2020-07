WWE tuvo la idea de traer una Nation of Domination renovada para el grupo de MVP. De hecho, la aparición nada casual de Ron Simmons en el programa de Raw de la semana pasada, y de Mark Henry anoche sugerían la puesta en marcha de esta historia, aunque en el último boletín del Wrestling Observer mencionaba que en realidad esta era una idea que estaba siendo debatida tras bastidores.

► Nueva versión de Nation of Domination no se llevará a cabo

Si bien Mark Henry apareció anoche en Raw, no tuvo ninguna interacción con MVP, y Ron Simmons no apareció, a diferencia de hace una semana, pese a que ambos programas fueron grabados el mismo día. Esto hace suponer que WWE finalmente dejó de lado la idea de una nueva versión de la Nation of Domination.

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer confirmó que no ocurrirá la renovación de la Nation Domination, en virtud de que finalmente decidieron tomar una dirección diferente en WWE, pero que la compañía aún necesitaba encontrar una razón para que Mark Henry apareciera en televisión, dado que ya había hecho el viaje a Orlando.

"El tema con Mark Henry es que sabes que él y Ron Simmons fueron traídos a estas grabaciones para el ángulo de la Nation of Domination que desecharon. Así que supongo que pensaron que, dado que Mark Henry estuvo allí, lo pusieron en la televisión sin otra razón aparente que 'él está aquí, vamos a ponerlo en la televisión'."

Hubo algunos retrocesos dentro de la WWE con respecto al renovado establo de Nation Of Domination. Algunos sugirieron que no era conveniente debido a la situación social actual en los Estados Unidos. Sin embargo, The Hurt Business sigue funcionando y luce fuerte con MVP trabajando con Bobby Lashley y Shelton Benjamin, con este último siendo portador del Campeonato 24/7.

