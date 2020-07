Al día siguiente que culminaron las acciones de "Sengoku Lord", dio comienzo la gira "Summer Struggle 2020" con dos funciones en el Tokyo Korakuen Hall.

► "Summer Struggle 2020"

En duelo de parejas, Minoru Suzuki y DOUKI no tuvieron contemplaciones de Yuji Nagata y Yuya Uemura a quienes sometieron tras once minutos de intensa refriega. El encono entre los dos veteranos luchadores no cesa.

El resto de Suzuki Army (Taichi, Zack Sabre Jr., El Desperado y Yoshinobu Kanemaru) también lograron un resultado positivo al doblegar al Team NJ (Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Hiroyoshi Tenzan y Master Wato) por conducto de Sabre.

Kazuchika Okada y SHO en representación de CHAOS, hicieron causa común para superar al Bullet Club ( Yujiro Takahashi y Gedo)

En la batalla final, se dio continuidad a la rivalidad entre LIJ (Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI) contra EVIL y el renovado Bullet Club (Taiji Ishimori y Dick Togo). Los choques se centraron entre EVIL y Naito.

Pero Takahashi e Ishimori se tundieron con todo. Para concluir, el Bullet Club se quedó con el duelo y esto lo aprovechó Taiji Ishimori para aproximarse a un inerte Takahashi y lanzarle un desafío por el Campeonato Jr. IWGP.

Los resultados completos son:

NJPW "Summer Struggle 2020", 26.07.2020 (NJPW World)

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 482 Espectadores

1. Togi Makabe, Satoshi Kojima y Ryusuke Taguchi vencieron a Tomohiro Ishii, Toru Yano y Gabriel Kidd (9:14) con un Lariat de Kojima sobre Kidd.

2. SANADA y Shingo Takagi derrotaron a Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (9:00) con la MADE IN JAPAN de Takagi sobre YOSHI-HASHI.

3. Minoru Suzuki y DOUKI vencieron a Yuji Nagata y Yuya Uemura (11:16) con un Gotch-Style Piledriver de Suzuki sobre Uemura.

4. Taichi, Zack Sabre Jr., El Desperado y Yoshinobu Kanemaru derrotaron a Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Hiroyoshi Tenzan y Master Wato (13:35) con un Modified Triangle Choke de Sabre sobre Tenzan.

5. Kazuchika Okada y SHO vencieron a Yujiro Takahashi y Gedo (10:27) con un Modified Cobra Clutch de Okada sobre Gedo.

6. "King of Darkness" EVIL, Taiji Ishimori y Dick Togo derrotaron a Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI (13:01) con un Bloody Cross de Ishimori sobre BUSHI.

.

Al día siguiente, se reanudaron las acciones en el Korakuen Hall. Por segunda ocasión consecutiva, Minoru Suzuki, ahora acompañado por El Desperado arrrasaron a Yuji Nagata y Yuya Uemura. Tras estas dos victorias, el fiero Suzuki retó a Nagata a un combate en mano a mano.

Yujiro Takahashi y Gedo cobraron la afrenta de la jornada previa y sometieron a Kazuchika Okada y SHO. Incluso Takahashi tomó un bastón y agredió al "Rainmaker".

Taiji Ishimori sigue en pos de Hiromu Takahashi. Nuevamente el Bullet Club (Ishimori, EVIL y Dick Togo) salieron avantes sobre la tercia de LIJ (Tetsuya Naito, SANADA y Hiromu Takahashi) quienes volvieron a sufrir una humillación por parte de sus odiados rivales.