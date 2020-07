El Aichi Prefectural Gymnasium fue el recinto que albergó la gran función "Sengoku Lord in Nagoya", con la que NJPW regresó a este escenario que tuvo una asistencia controlada por las restricciones sanitarias establecidas en esta etapa post Covid-19.

Antes de la función se informó que los luchadores Tomoaki Honma y Yota Tsuji fueron separados del resto, por cuestiones de seguridad, ya que recientemente grabaron un programa de televisión con una persona que resultó infectada de Coronavirus.

► "Sengoku Lord in Nagoya"

Team NJ (Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Yuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan y Master Wato) nuevamente tomó la delantera ante Suzuki Army (Minoru Suzuki, Taichi, Zack Sabre Jr., Yoshinobu Kanemaru y DOUKI) en una entretenida batalla que tuvo varios frentes. Por un lado Nagata y Suzuki siguen en su feroz reyerta, tratando de establecer superioridad uno sobre otro. Otra rivalidad también está despertando mucho interés es la de Kanematu y Wato. Sabre e Ibushi sostuvieron un excelente choque.

Sólo bastaron trece minutos para que Kazuchika Okada diera cuenta de Yujiro Takahashi, a pesar de que éste hizo todo su esfuerzo por repeler los ataques de "Rainmaker". Incluso intentó hacer uso de triquiñuelas con el apoyo de Gedo, pero las intervenciones de éste último no fueron decisivas para el resultado final.

Siguió el choque entre Shingo Takagi y El Desperado por el Campeonato de Peso Abierto NEVER, en un reñido duelo que resultó emocionante por el gran ritmo que ambos gladiadores le imprimieron. Desperado representó un serio desafío para el monarca, mostrándose propositivo; sin embargo, al momento de la definición, Takagi se aseguró la tercera defensa con su Last of the Dragon.

En el turno principal, Hiromu Takahashi no pudo concretar su objetivo de apoderarse de la Double Gold Dash y cayó ante EVIL. En todo momento, el monarca máximo estuvo apoyado por un elegantísimo Dick Togo. El comienzo de las acciones fue un poco acelerado por parte del retador, pero EVIL le imprimió al duelo un rimo pausado, estudiando a su oponente y reaccionando en consecuencia. Al término, Taiji Ishimori salió para atacar a un inerte Hiromu, y finalmente Naito salió para detenerlo, y luego desafió a EVIL.

Los resultados completos son:

NJPW ""Sengoku Lord in Nagoya"", 25.07.2020

Aichi Prefectural Gymnasium (Dolphins Arena)

Asistencia: 2,200 Espectadores

1. Taiji Ishimori venció a Yuya Uemura (8:02) con la Yes Lock.

2. Satoshi Kojima, Togi Makabe y Ryusuke Taguchi derrotaron a Tomohiro Ishii, Toru Yano y Gabriel Kidd (10:25) con un German Suplex Hold de Makabe sobre Kidd.

3. Tetsuya Naito, SANADA y BUSHI vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y SHO (10:21) con la Skull End de SANADA sobre SHO.

4. Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Yuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan y Master Wato derrotaron a Minoru Suzuki, Taichi, Zack Sabre Jr., Yoshinobu Kanemaru y DOUKI (12:55) con la Kamigoye de Ibushi sobre DOUKI.

5. Special Singles Match: Kazuchika Okada venció a Yujiro Takahashi (13:43) con un Modifed Cobra Clutch.

6. NEVER Openweight Title: Shingo Takagi (c) derrotó a El Desperado (17:03) con la Last of the Dragon defendiendo el título

7. IWGP Heavyweight Title & IWGP Intercontinental Title: "King of Darkness" EVIL (c) venció a Hiromu Takahashi (33:57) con la EVIL defendiendo el título