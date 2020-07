Luego de la sorpresiva doble jornada en el Osaka Castle Hall, que culminó con la coronación de EVIL, NJPW ha hecho oficial su primera defensa, EVIL vs. Hiromu Takahashi por la Double Gold Dash en el magno evento "Sengoku Lord in Nagoya".

► "New Japan Road"

Antes de ello, ambos luchadores se medirán en un combate de equipos en "New Japan Road", el 20 de julio, que marca el retorno de la empresa del león al Tokyo Korakuen Hall con una asistencia limitada de fans.

Uno de los duelos que llaman la atención es el de Los Ingobernables de Japon (Shingo Takagi y SANADA) contre Suzuki Army (El Desperado y DOUKI). Esta lucha es la antesala a la disputa por el Campeonato de Peso Abierto NEVER entre Shingo Takagi y El Desperado. Luego de asegurar el cetro en Dominion, Takagi fue atacado por el enmascarado, quien lo desafió; ahora, deberá vengar esa afrenta.

Kazuchika Okada se une con Hirooki Goto para medirse ante Yujiro Takahashi y Gedo. Hay muchas cuentas pendientes entre el Rainmaker y Yujiro y esta es la oportunidad de saldarlas.

Master Wato recibe su primera oportunidad en semifinales al lado del Team NJ (Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi y Yuji Nagata) combatiendo a Suzuki Army (Minoru Suzuki, Taichi, Zack Sabre Jr. y Yoshinobu Kanemaru), especialmente a éste último con quien ya tuvo diferencias.

En el turno principal, EVIL hace su presentación como flamante monarca la lado de su nuevo coequipero Dick Togo y reforzados por Taiji Ishimori para enfrentar a sus ex compañeros de LIJ (Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI) quienes no le perdonan la traición. Éste duelo es también la antesala para la confrontación entre EVIL y Takahashi por la Double Gold Dash.

El cartel queda así:

NJPW "NEW JAPAN ROAD", 20.07.2020

Tokyo Korakuen Hall

1. Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima vs. Yota Tsuji y Yuya Uemura

2. Togi Makabe, Tomoaki Honma, Ryusuke Taguchi y Gabriel Kidd vs. Tomohiro Ishii, Toru Yano, YOSHI-HASHIy SHO

3. SANADA y Shingo Takagi vs. El Desperado y DOUKI

4. Kazuchika Okada y Hirooki Goto vs. Yujiro Takahashi y Gedo

5. Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Yuji Nagata y Master Wato vs. Minoru Suzuki, Taichi, Zack Sabre Jr. y Yoshinobu Kanemaru

6. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. "King of Darkness" EVIL, Dick Togo y Taiji Ishimori

► "Sengoku Lord in Nagoya" EVIL vs. Hiromu Takahashi

Para el 25 de julio, NJPW retornará al Aichi Prefectural Gymnasium donde habrá dos luchas de campeonato.

Kazuchika Okada tendrá la oportunidad de revancha ante Yujiro Takahashi en un mano a mano especial. Han sido muchas las humillaciones que Yujiro le ha hecho y el Rainmaker no está dispuesto a soportar una más.

En menos de dos semanas, Shingo Takagi volverá a poner en juego el Campeonato de Peso Abierto NEVER. Su rival en turno será El Desperado, quien se declara listo para ir por objetivos de mayor envergadura.

Hiromu Takahashi ha coqueteado con la división de peso completo, incluso su reciente participación en la New Japan Cup 2020 fue destacada. Uno de sus sueños es tener junto al cetro Jr., el de Peso Completo IWGP. En esta ocasión ese deseo se incrementa con la sed de venganza hacia EVIL.

Luego de la traición del "King of Darkness" a LIJ, Takahashi ha tomado la encomienda de vengar a Naito, además de la posibilidad de apoderarse de la Double Gold Dash y convertirse en triple campeón. Pero no debe olvidar que EVIL contará con el respaldo de sus nuevos socios del Bullet Club.

El cartel completo queda así:

NJPW "SENGOKU LORD IN NAGOYA", 25.07.2020

Aichi Prefectural Gymnasium (Dolphins Arena)

1. Taiji Ishimori vs. Yuya Uemura

2. Satoshi Kojima, Togi Makabe, Tomoaki Honma y Ryusuke Taguchi vs. Tomohiro Ishii, Toru Yano, Yota Tsuji y Gabriel Kidd

3. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y SHO vs. Tetsuya Naito, SANADA y BUSHI

4. Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Yuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan y Master Wato vs. Minoru Suzuki, Taichi, Zack Sabre Jr., Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

5. Special Singles Match: Kazuchika Okada vs. Yujiro Takahashi

6. NEVER Openweight Title: Shingo Takagi (c) vs. El Desperado

7. IWGP Heavyweight Title e IWGP Intercontinental Title: "King of Darkness" EVIL (c) vs. Hiromu Takahashi