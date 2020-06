NJPW regresa a la actividad con la “New Japan Cup 2020”

El 15 de junio es la fecha marcada para que NJPW regrese a la actividad y el primer gran evento que presentará es la “New Japan Cup 2020”.

Esto se dio a conocer en conferencia de prensa que la empresa del león ofreció y en donde estuvo presente el CEO, Naoki Sugabayashi y la súper estrella Hiroshi Tanahashi.

En primer lugar, Sugabayashi agradeció a los aficionados por su apoyo, luego de que NJPW tuvo que cancelar 53 funciones desde finales de febrero tras la declaratoria de emergencia sanitaria por la Pandemia de Coronavirus.

El estado de emergencia se levantó el 25 de mayo y el gobierno japonés decretó un regreso gradual a los eventos luchísticos. Atendiendo a éstas disposiciones, la empresa del león se reactiva con evento a puerta cerrada.

Como primera medida, NJPW realizó prueba de anticuerpos a toda su plantilla de luchadores. Además, los recintos donde se realizarán eventos se comenzaron a preparar para que reúnan las condiciones sanitarias óptimas.

Del 15 de junio al 3 de julio, todas las funciones serán sin la presencia de espectadores. En ese periodo se efectuará el gran torneo individual "New Japan Cup 2020", que se había cancelado en abril. La gran final será el 11 de julio en el Osaka Castle Hall y el ganador del torneo recibirá su oportunidad por contender por el Campeonato Intercontinental IWGP y el Campeonato de Peso Completo IWGP, actualmente en manos de Tetsuya Naito, al día siguiente en el mismo escenario en "Dominion

Ambas funciones serán las primeras con aficionados, pero el recinto solo tendrá un aforo de un tercio de su capacidad real.

Conforme se vaya normalizando la situación, se irán anunciando las actualizaciones para las demás funciones y eventos.

NJPW "TOGETHER PROJECT SPECIAL", 15.06.2020

Lugar cerrado NJPW

- El cartel se dará a conocer al comienzo de la función.

► New Japan Cup 2020 - Calendario de encuentros

NJPW "NJPW WORLD SPECIAL NEW JAPAN CUP 2020", 16.06.2020

Lugar cerrado NJPW

-. New Japan Cup - Round 1: Togi Makabe vs. Yota Tsuji

-. New Japan Cup - Round 1: Tomohiro Ishii vs. El Desperado

-. New Japan Cup - Round 1: Toru Yano vs. Jado

-. New Japan Cup - Round 1: Tomoaki Homma vs. Hiromu Takahashi

NJPW "NJPW WORLD SPECIAL NEW JAPAN CUP 2020", 17.06.2020

Lugar cerrado NJPW

-. New Japan Cup - Round 1: Kazuchika Okada vs. Gedo

-. New Japan Cup - Round 1: Yuji Nagata vs. Minoru Suzuki

-. New Japan Cup - Round 1: Yuya Uemura vs. Yoshinobu Kanemaru

-. New Japan Cup - Round 1: Gabriel Kidd vs. Taiji Ishimori



NJPW "NJPW WORLD SPECIAL NEW JAPAN CUP 2020", 22.06.2020

Lugar cerrado NJPW

-. New Japan Cup - Round 1: Hiroshi Tanahashi vs. Taichi

-. New Japan Cup - Round 1: Kota Ibushi vs. Zack Sabre Jr.

-. New Japan Cup - Round 1: Ryusuke Taguchi vs. SANADA

-. New Japan Cup - Round 1: SHO vs. Shingo Takagi



NJPW "NJPW WORLD SPECIAL NEW JAPAN CUP 2020", 23.06.2020

Lugar cerrado NJPW

-. New Japan Cup - Round 1: Hiroyoshi Tenzan vs. YOSHI-HASHI

-. New Japan Cup - Round 1: YOH vs. BUSHI

-. New Japan Cup - Round 1: Satoshi Kojima vs. EVIL

-. New Japan Cup - Round 1: Hirooki Goto vs. Yujiro Takahashi



NJPW "NJPW WORLD SPECIAL NEW JAPAN CUP 2020", 24.06.2020

Lugar cerrado NJPW

-. New Japan Cup - Round 2: Ganador de Makabe/Tsuji vs. Ganador de Ishii/Desperado (1)

-. New Japan Cup - Round 2: Ganador de Yano/Jado vs. Ganador de Honma/Takahashi (2)

-. New Japan Cup - Round 2: Ganador de Okada/Gedo vs. Ganador de Nagata/Suzuki (3)

-. New Japan Cup - Round 2: Ganador de Sieger Uemura/Kanemaru vs. Ganador de Kidd/Ishimori (4)

NJPW "NJPW WORLD SPECIAL NEW JAPAN CUP 2020", 01.07.2020

Lugar cerrado NJPW

-. New Japan Cup - Round 2: Ganador de Tanahashi/Taichi vs. Ganador de Ibushi/Sabre (5)

-. New Japan Cup - Round 2: Ganador de Taguchi/SANADA vs. Ganador de SHO/Takagi (6)

-. New Japan Cup - Round 2: Ganador de Tenzan/YOSHI-HASHI vs. Ganador de YOH/BUSHI (7)

-. New Japan Cup - Round 2: Ganador de Kojima/EVIL vs. Ganador de Goto/Takahashi (8)

NJPW "NJPW WORLD SPECIAL NEW JAPAN CUP 2020", 02.07.2020

Lugar cerrado NJPW

-. New Japan Cup - Cuartos de Final: (1) vs. (2)

-. New Japan Cup - Cuartos de Final: (3) vs. (4)

-. New Japan Cup - Cuartos de Final: (5) vs. (6)

-. New Japan Cup - Cuartos de Final: (7) vs. (8)

NJPW "NJPW WORLD SPECIAL NEW JAPAN CUP 2020", 03.07.2020

Lugar cerrado NJPW

-. New Japan Cup - Semifinal: (1)/(2) vs. (3)/(4)

-. New Japan Cup - Semifinal: (5)/(6) vs. (7)/(8)

NJPW "NJPW WORLD SPECIAL NEW JAPAN CUP 2020 FINAL", 11.07.2020

Osaka-jo Hall

-. New Japan Cup - Final:

NJPW "DOMINION IN OSAKA-JO HALL", 12.07.2020

Osaka-jo Hall

-. IWGP Heavyweight Title e IWGP Intercontinental Title: Tetsuya Naito (c) vs. Ganador de la New Japan Cup 2020