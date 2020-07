Esta vez no tuvo que robar el título. Sasha Banks es la Campeona Raw después de vencer a Asuka en un mano a mano anoche en Monday Night Raw. De esta manera se convierte en doble monarca pues sigue sosteniendo el Campeonato Femenil de Parejas WWE junto a Bayley, que a su vez es Campeona SmackDown.

Las mejores amigas están en el mejor momento de sus carreras. No tanto por la calidad de las historias que cuentan o de los combates que tienen, pero sí porque nunca habían tenido tanto oro consigo. Además, por si no fuera suficiente, "The Boss" tiene previsto continuar ampliando su palmarés de trofeos.

► Sasha Banks es la Campeona Raw: ¿Y ahora qué?

Después de su triunfo en el programa de la marca roja hace unas horas, la nueva reina se tomó unos minutos con la reina de la marca azul para dedicar unas palabras al Universo WWE. Con sus declaraciones puso en claro que tiene en mente buscar el Campeonato Femenil NXT que tiene en sus manos Io Shirai.

"¡Todos los títulos! Bueno... En realidad, Sarah (Schreiber, la entrevistadora), todavía no. Aún necesitamos el Campeonato Femenil NXT. Pero quizá lo tengamos pronto. De momento soy '2 Beltz Banks' y vamos a celebrarlo. ¡No nos interrumpas! ¡Vamos!".

Cabe mencionarse que Shirai se vio las caras con Banks no hace mucho en el encordado amarillo. El 1 de julio ambas se enfrentaron en The Great American Bash, ganando la campeona de la misma. No fue la primera vez, aunque sí su primer mano a mano, pues también se enfrentaron en la guerra de programas en Survivor Series 2019. Entonces, la luchadora japonesa volvió a quedar por encima ya que el Team NXT venció a los otros dos equipos.

