Más sobre los planes de WWE para una Nation of Domination de MVP

No sé si será mera coincidencia, pero a raíz del movimiento #BlackLivesMatter, varios luchadores afroamericanos en WWE están teniendo mayor protagonismo. Coyuntura bajo la que, casualidad o no, MVP es uno de los mayores beneficiados, en su reconquista más de una década después del Campeonato de Estados Unidos de manos de Apollo Crews, y con lo que parece una nueva facción junto a Bobby Lashley y Shelton Benjamin.

Y es que esa aparición de Ron Simmons en el Raw de esta semana sí que no lució nada casual, según dijo Dave Meltzer.

«Bueno, pues hay una idea, que no sé si se ha descartado. Originalmente, iba a haber una reforma de la Nation of Domination y se suponía que Ron Simmons iba a ser parte, pero lo descartaron para este show. Tal vez lo estén construyendo para más tarde, tal vez lo hayan descartado completamente. Lo llevaron para esa historia, por eso estuvo en televisión».

Nation of Domination de MVP

Planes acerca de los que conocemos nuevas informaciones vía último boletín del Wrestling Observer.

«Hubo una idea para el show acerca de reformar la Nation of Domination. Llevaron a Ron Simmons (quien apareció en el show en un rápido cameo) y Mark Henry (quien no estuvo) para dar inicio a la historia. No sabemos si van a hacerlo o si se descartó. Sabemos de gente que cree que por el momento actual, reformar la Nation ahora mismo sería muy poco oportuno, así que muchos quisieron que se rechazara la idea».