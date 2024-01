Cual juego del ‘Quién es quién’, poco a poco se estrecha el cerco sobre esa contratación que TNA hará publica mañana durante Hard To Kill 2024, y que según Scott D’Amore es una de las mayores en la historia de la empresa, para la que habría reservado importante cantidad de dinero.

Tras poder descartar varios nombres como Kazuchika Okada o Matt Riddle, días atrás hicimos lo propio con Mercedes Moné, al informarse que ese fichaje bomba no sería una luchadora. Y como más reciente información, llega PWInsider.

Según el medio que comanda Mike Johnson, entre el personal de TNA se cree que al menos un ex-WWE debutará en Hard To Kill 2024, sin detallar si esto tiene relación con la comentada firma. Claro está, obviando los estrenos ya anunciados de Xia Brookside y Grizzled Young Veterans, talentos que salieron del otrora Imperio McMahon en 2022 y 2023, respectivamente.

Se estrecha el cerco y se acerca cada vez más el gran día de TNA. Concretamente, mañana, sábado 13 de enero, desde el Palms Casino Resort de Las Vegas (Nevada, EEUU), tendrá lugar su evento de «rebranding», Hard To Kill, con el siguiente cartel anunciado.

[COUNTDOWN TO HARD TO KILL]

A new era of TNA begins on January 13 at TNA #HardToKill LIVE on PPV followed the next day by TNA #SnakeEyes on January 14, both from the Palms in Las Vegas!



Hard To Kill tix: https://t.co/xnu2ERrYoO

Snake Eyes tix: https://t.co/uIMNT4ffq6 pic.twitter.com/ArNOuGI9UH