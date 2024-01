Jim Miller (UFC): «Podría vencer a Brock Lesnar»

Jim Miller es un peleador de la UFC que todavía está en activo -el sábado peleará con Gabriel Benítez en UFC Fight Night- y batiendo récords: es el que más victorias (25) tiene en la historia de la empresa, el que más victorias (22) tiene en la historia de la división de peso ligero, el que más peleas (39) tiene en la misma, el que más victorias (11) en el primer asalto, y el que más intento de rendición (47) también en las 155 libras. Y tiene tanta confianza como para creer que podría con Brock Lesnar.

► La confianza de Jim Miller

«La mentalidad tiene que estar presente. Cuando comienzas a caminar hacia el Octágono, es el lugar más solitario del planeta. Creo firmemente que, durante el entrenamiento, eres alguien que está surgiendo. Entrenas como si el tipo contra el que vas a pelear fuera mejor que tú, estuviera haciendo más que tú y lo estuviera haciendo mejor que tú. En el momento en que llega el día de la pelea, debes ser la persona más segura del planeta. Sí, puede ser aterrador, pero voy a caminar hacia ese Octágono, con suerte sabiendo que mi cuenta bancaria va a recibir un gran impulso, como diciendo, ‘Vamos a hacer esto’.

«He entrenado con muchos pesos pesados a lo largo de los años. Mi equipo ahora es un poco más pequeño que yo. No me gusta hablar de puntuación en el entrenamiento. He entrenado con muchos grapplers campeones mundiales de peso pesado, y los he sometido. Sé que si cierro una llave, podría hacerle una kimura a Brock Lesnar, sé que podría hacerlo. Puedo levantar lo suficiente, puedo levantar más de 500 libras, puedo enderezar el brazo del tipo, él no puede hacer una curl de 500 libras con un solo brazo. Se trata de aislar. Va a ser difícil, no quiero estar debajo de él. Aprecio el impulso, sí, lo aceptaremos, 50/50″, dice Miller entre risas.

