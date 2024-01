Apura y apura TNA sus últimos días antes de Hard To Kill, y ayer, como episodio semanal previo a la importante cita del sábado, hizo repaso al cartel de esta recuperando algunos combates pasados. Buena manera de darse autobombo y vender el show a quienes quieran volver al producto.

.@_denisesalcedo's hard-hitting question nearly tipped @TheMooseNation and @AlexShelley313 to their limits ahead of #HardToKill!



Subscribe to TNA+ NOW: https://t.co/Dw7ITswj28#TNAiMPACT pic.twitter.com/rDwAMXtYfV