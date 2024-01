La hermana de Lola Vice también quiere unirse a WWE

«Desde que era una niña, siempre tuve una visión y un sueño para mí. Sabía que nunca iba a terminar con las artes marciales, y cuando empecé a luchar en la jaula, pensé: ‘Esta es una oportunidad para sacar adelante a mi familia, pero también, algún día, espero que la WWE me reconozca’ (…)». Hablando de su futuro en WWE, esto comentaba recientemente Lola Vice, quien está teniendo un éxito considerable en poco tiempo en NXT. Sin ir más lejos, en 2023 salió victoriosa del torneo Breakout.

► Natalie Loureda quiere entrar a WWE

Y así como ella soñaba con convertirse en una Superestrella, también lo hace su hermana, Natalie Loureda. La joven artista marcial lo deja saber en una reciente publicación en redes sociales cuando contesta a un que le pregunta si puede esperar que siga los pasos de Valerie (nombre real de Lola Vice).

«He estado orando y esperando esta oportunidad«.

I’ve been praying and waiting for this opportunity🙏🏼 #WWENXT https://t.co/HHkXJwIL4Q — Natalie Loureda (@Natalieloureda) January 11, 2024

Una oportunidad que entendemos que va a tener en algún momento pero no sabemos cuando. De Natalie no podemos decir lo mismo que de Valerie en cuanto a su carrera previa en las MMA porque ella realmente no tiene una. Por lo que sabemos, solo ha tenido un combate de kickboxing a principios del año pasado que ganó por decisión unánime. Por otro lado, por lo que parece ella prefiere entrar directamente a la lucha libre profesional así que quizá WWE quiera hacerle una prueba en un futuro cercano.

WWE está buscando continuamente nuevo talento, realizando muchas pruebas, tanto eventuales como con el programa Next in Line que es una prueba en sí mismo para que atletas universitarios demuestren que pueden ser enviados al Centro de Rendimiento para ser preparados como Superestrellas. Esto también hace que haya mucha más competencia. Tendremos que esperar a ver si próximamente tenemos novedades sobre la unión de Natalie Loureda a WWE.

The ref had to hold me back. I just wanted to ground and pound🤣 #debut #Striker pic.twitter.com/Qd5qQb1Uoz — Natalie Loureda (@Natalieloureda) April 12, 2023