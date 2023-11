Lola Vice ganó el Breakout Femenil sobre Kelani Jordan

Se realizó la final del Breakout Femenil, donde Kelani Jordan enfrentó a Lola Vice. Para esta noche, la ganadora conseguiría una lucha por el Campeonato Femenil NXT y la posibilidad de cambiar su carrera.

Ambas luchadoras comenzaron el combate desplegando lo mejor de su repertorio, lanzando golpes por todas partes en un intento por concluir rápidamente el enfrentamiento. En un primer momento, Lola Vice tomó el control del combate, infligiendo daño considerable a su oponente. A pesar de los intentos de Kelani por reaccionar, Lola mantuvo su dominio durante varios minutos, concentrándose en atacar las extremidades inferiores de su rival.

Sin embargo, finalmente Kelani logró reaccionar al atrapar una patada y responder con una maniobra espectacular. Jordan inició su contraataque a base de golpes, pero su oponente no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente.

A pesar de que Kelani ofreció un sólido desempeño, Elektra López la distrajo, lo que permitió a Lola Vice conectar una poderosa patada en el rostro de su oponente, dejándola noqueada y asegurándose la victoria en el combate.

With a little help from Elektra Lopez, Lola Vice knocks off Kelani Jordan and is the WINNER of the NXT Women’s Breakout Tournament!#WWENXTpic.twitter.com/izIhWb0qFq

— SEScoops (@sescoops) November 1, 2023