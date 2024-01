Natalya entrenando a Jade Cargill: «Será increíble»

Natalya es responsable de la carrera de muchas otras Superestrellas de WWE además de ella misma a través de su rol como entrenadora en su gimnasio, The Dungeon 2.0. Lo será de la de Jade Cargill cuando esta comience a trabajar a tiempo completo en televisión ya que también ha tomado a «The Queen of Harts» como mentora. Y después de unos meses trabajando juntas para preparar a la exAEW para los escenarios más grandes de su vida luchística, Nattie comparte sus sensaciones.

Jade Cargill training at the Dungeon is great for her. pic.twitter.com/hj8PBAXIc4 — Fightful Wrestling (@Fightful) January 4, 2024

► Natalya entrenando a Jade Cargill

«Con Jade, ella dijo, ‘Oye, me encantaría venir y trabajar contigo’. Yo estaba como, ‘¡Oh Dios mío, me encantaría eso!’. Cuando vino al Dungeon, me encanta trabajar con nuevas mujeres que llegan a la WWE, me emociona mucho. Me encanta su entusiasmo. Me encanta lo emocionada que está por sumergirse en esto. Sé que ha pasado por mucho, su mamá falleció recientemente, así que es un momento muy difícil para ella en su vida. Darle a alguien esa distracción y decir, ‘Oye, en las casi dos décadas que llevamos en la WWE [TJ y yo], trabajemos juntos’. Creo que nos hacemos más fuertes juntos y estoy emocionada por trabajar con ella en la WWE.

Just wait for it. 2024 will be an amazing year ✨ pic.twitter.com/h3akVisRhH — Jade Cargill (@Jade_Cargill) January 11, 2024

«Cuando pienso en las personas con las que trabajé al principio de sus carreras, fui una de las primeras grandes rivalidades de Charlotte. Tuve la lucha con Charlotte en TakeOver 2014 y es uno de los momentos de los que más orgullosa estoy en mi carrera. A veces, necesitas que alguien crea en ti. Yo creo en Jade, creo que va a ser increíble. En el 2024, con la forma en que se están utilizando a las mujeres ahora, y la dirección que estamos tomando para el 2024, comenzando con el Royal Rumble, vamos a ver una nueva era completa de la lucha de mujeres que va a sorprender a todos», dice la futura miembro del Salón de la Fama de WWE en TMZ.