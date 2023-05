WWE no tiene planes para el regreso de Alexa Bliss a corto plazo. Eso al menos finalizando abril, no hemos tenido un nuevo informe que reafirme esta información o señale que están trabajando en algo para la luchadora. También se habló mucho de ella en torno a WrestleMania 39, pero finalmente no la vimos por ningún lado. Si los planes para su vuelta pasaban por una nueva alianza con Bray Wyatt, esto también queda descartado ya que el luchador está de baja indefinida, aunque recientemente lo vimos fuera de la compañía. Continuando con la Diosa, lo único que supimos últimamente es que quedó como agente libre después de la realización del Draft 2023.

Con ese detalle contiuamos ahora pues USA Network da a entender que Alexa Bliss continuará en Raw. Lo hace en una reciente publicación en redes sociales en la que apunta a todas las posibles contendientes al Campeonato Femenil SmackDown que tiene Rhea Ripley, que fue traspasada a la marca roja. La imagen está actualizada tanto por ella como por otras guerreras que fueron cambiadas a la misma como Ronda Rousey, Indi Hartwell o Zoey Stark. Entonces, ¿la cadena tiene información que todavía no ha sido confirmada en la programación de la compañía luchística? Probablemente. Por otro lado, como agente libre, Bliss podría ser retadora al título, así como al Campeonato Femenil Raw.

So many good opponents for @RheaRipley_WWE! Knowing Mami, she'd probably fight them all! #WWERaw pic.twitter.com/zdWOUt0Gq1

— USA Network (@USANetwork) May 8, 2023