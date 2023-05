Durante el Raw de esta pasada noche, Seth Rollins logró su boleto para luchar por el nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo WWE en Night of Champions 2023. Ahora solo falta que este próximo viernes se confirme a su oponente cuando se enfrenten Austin Theory, AJ Styles, Bobby Lashley, Edge, Rey Mysterio y Sheamus. Todavía pueden cambiar muchas cosas pero Cody Rhodes no está en la ecuación; de hecho, se ha anunciado que tendrá una revancha con Brock Lesnar en el mismo Evento Premium en Vivo.

> Big Swole y el nuevo título de WWE

Quién será el nuevo monarca es una pregunta que interesa a todos los fanáticos de la compañía pero parece que no tanto a Big Swole, que actualmente se encuentra alejada de la lucha libre profesional tras una breve aventura independiente después de su salida de AEW en no mu buenos términos. Hablando recientemente en The Ten Count, compartió sus pensamientos sobre el recién presentado cinturón que el 27 de mayo encontrará un primer dueño en el Jeddah Super Dome en Yeda, Arabia Saudí.

“Siento que esto es como un premio de participación. Un premio de participación que recibías de niña por intentarlo. Como eso que también hacían en la universidad. Tienes una de esas cosas moradas de quinto y sexto lugar. Eso es un poco lo que es”.

Es interesante apuntar que una crítica que se ha vertido contra este Cameponato Mundial de Peso Completo WWE es justamente que se lo iban a dar a Cody Rhodes como un premio de consolación al no haber ganado el Campeonato Universal Indiscutible. Pero finalmente, al menos, por lo que está pasando, eso no es lo que va a pasar.

¿Qué opinas del nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo de WWE?