Thunder Rosa continúa fuera de los encordados de AEW debido a su lesión, aunque no está completamente alejada de la programación porque está trabajando como comentarista en español tanto en Dynamite como en Rampage, por lo que semana tras semana la escuchamos comentando las luchas y los segmentos de los programas de la compañía mientras seguimos informando sobre cómo va su rehabilitación. La última novedad la aporta la misma guerrera mexicana en una reciente entrevista en Ad Free Shows.

> ¿Cómo está Thunder Rosa?

“Ha sido muy oscuro, especialmente cuando crees que estás dando pasos para volver al ring y el dolor no deja tu cuerpo. He hecho casi todo para evitar ciertas cosas que no quieres hacer, como la cirugía, pero hay conversaciones sobre tener que operarme… Algunas semanas han estado muy, muy oscuras y sentía que nunca volvería a luchar y algunas otras semanas, las cosas van muy bien. Pero cuando subo al ring, ahí es cuando no está bien y tienes que ser realista”.

La que fuera Campeona Mundial AEW apunta además que ha aprendido mucho en su rol tras bastidores y que no “siente la misma prisa que sientes cuando estás en el ring”. Lamentando que su recuperación se siga atrasando, desde Súper Luchas le enviamos nuevamente todo nuestro cariño y nuestros mejores deseos.

Mientras tanto, Thunder Rosa ha estado en primera plana también por toda la polémica en torno a no renunciar al título cuando no aparecía en los programas, que hizo que fuera muy criticada por Britt Baker. No hace mucho, tirando de este hilo, Tony Khan apuntaba que ambas luchadoras nunca se llevarán bien. De la misma manera, la nativa de Tijuana dio a conocer que pidió disculpas al vestidor. Así que parece que esta situación quedó en el pasado. Seguiremos disfrutando de su voz mientras deseamos que vuelva a los rings.