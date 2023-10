Después de la llamada «guerra de los miércoles» entre NXT y AEW, la cual terminó en el 2021 con un saldo favorable para la empresa de Tony Khan, ambas marcas volvieron a tener un mano a mano este martes por la noche. En el caso de WWE, el evento trajo su artillería pesada con la presencia de Cody Rhodes, John Cena, Asuka, Paul Heyman y una aparición especial de The Undertaker, lo cual le valió para superar por primera vez desde el 2019 a AEW en los ratings, a pesar del berrinche de Tony Khan.

Recordemos que en el último episodio de NXT, John Cena hizo una aparición memorable, mostrando su apoyo a Carmelo Hayes en su pelea con Bron Breakker. The Undertaker también hizo su impactante regreso a la televisión de la WWE por primera vez en varios meses, luego del evento principal, y atacó a Bron Breakker con un Chokeslam.

Las redes sociales oficiales de WWE NXT subieron un video de John Cena y The Undertaker reuniéndose detrás del escenario de NXT este martes tras la conclusión del programa. Ambos intercambiaron bromas y comentaron lo especial que fue la noche en su conjunto.

Just two legends talking it up 🙌 @undertaker @JohnCena #WWENXT pic.twitter.com/3zRCxab2OO

— WWE NXT (@WWENXT) October 12, 2023