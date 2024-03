El día es 23 de mayo de 1999. La WWF presentaba Over The Edge. Llegó el momento de la tercera lucha, The Godfather defendía su Campeonato Intercontinental ante The Blue Blazer, un Owen Hart enmascarado.

Durante su entrada desde el techo de la arena hacía el ring suspendido con un arnés, (sí como Sting), algo falló y lamentablemente cayó.

Lo cual cobró su vida. El PPV siguió como si nada y los luchadores lucharon sobre el mismo cuadrilátero que había visto vivo por última vez a Hart.

Uno de ellos fue The Undertaker, quién retó a Stone Cold por el Campeonato Mundial WWF y lo ganó esa noche.

► The Undertaker cuenta cómo vivió la muerte de Owen Hart en Over The Edge 1999

Durante una sesión de preguntas y respuestas de su pódcast: «Six Feet Under with Mark Calaway» exclusiva para Patreon, «El Hombre Muerto que camina», reveló que ese fue uno de los días más difíciles de su vida.

«Todos estábamos luchando, tratando de hacer lo mejor que podíamos pero tratando de procesar la información de que alguien acababa de fallecer debido a algún accidente.

«Un tipo con el que pasaste mucho tiempo y que viste todos los días durante años y de repente lo pierdes. Un minuto está ahí y luego al siguiente ya no lo está. Luego tienes que salir, armar las piezas y tratar de luchar, fue probablemente uno de los días más difíciles… Definitivamente, mentalmente uno de los más duros que creo que he tenido…«

Undertaker narró cómo, aún cuando ya les habían dicho que Hart había muerto, entraron en negación y desearon que un milagro pasara.

«Aunque ya nos habían dicho, era como si todavía no lo creyéramos. Cuando regresamos, estábamos esperando que algo milagroso hubiera sucedido y que no fuera verdad. Fue una noche tan difícil. En retrospectiva, siendo sabios, deberíamos haber detenido el evento, pero también tenías una arena llena de gente…»

Una de las razones de tantos años de odio de Bret Hart a WWE aquí moran. Ni hablar de Martha Hart, la viuda del finado.

Ambos en el episodio dedicado a este caso en la serie documental «Dark Side of the Ring», de Vice, titulado: «The Final Days of Owen Hart», llegaron a la misma conclusión:

Por un lado, la negligencia de la compañía que no tomó las precauciones necesarias para evitar el fatal desenlace y, por otro lado, la sangre fría para continuar a pesar de lo ocurrido, el mencionado PPV.