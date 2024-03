¿Britt Baker odia a Mercedes Moné? La luchadora responde

Recientemente en el episodio del 13 de marzo de AEW Dynamite, debutó Mercedes Moné, lo cual ha generado un mar de notas, aún hoy en día.

Curiosamente, no ha subido al cuadrilátero a luchar y no paran de llegar los reportes sobre ella, lo cual habla de su «Star Power» o en nuestro querido español su «Atractivo estelar«.

Pues bien, recientemente surgió un informe que sugería que Britt Baker estaba descontenta con respecto al contrato y salario de Moné. Se señala la fuente como Dave Meltzer, sin un enlace dónde verificar.

Pues bien, la noticia llegó a Baker y esto fue lo que respondió.

De entrada, Baker negó los citados reportes, es decir, cualquier tensión entre ella y Moné. Acudió a X para publicar lo siguiente.

This is a fake Facebook post you dumb fuck. Excuse my language, Trips.

You can all post your apologies in the comments below.

⬇️⬇️⬇️ https://t.co/QZERLkMwaM

— Dr. Britt Baker, D.M.D. (@RealBrittBaker) March 21, 2024