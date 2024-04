Undertaker aplaude a Triple H sobre Will Ospreay

Ya explicamos en SÚPER LUCHAS por qué no tenía sentido que esas palabras de Triple H fueran para atacar a Will Ospreay, lo cual no quiere decir que no fuera así realmente. Pero la disputa continúa pues al término de AEW Dynasty el luchador contestó nuevamente a las mismas:

«(…) No me interesa seguir con eso. Solo quiero concentrarme en promover AEW. No me arrepiento de lo que dije. Si consideras todo el asunto, sí, me molestó, pero desde este día en adelante, no voy a seguir por ese camino. No necesito hacerlo. Soy el mejor luchador del mundo. No necesito meterme con tipos que están por debajo de mí«.

► Undertaker, de acuerdo con Triple H

En cambio, de momento, HHH no ha respondido. Pero sí ha surgido alguien que apoya sus declaraciones: The Undertaker. Mientras hablaba recientemente en Six Feet Under el miembro del Salón de la Fama de la WWE compartió sus pensamientos al respecto:

«Recuerdo que alguien le preguntó a Triple H sobre talentos provenientes de otras empresas. Fue muy cierto, pero nunca había escuchado a nadie expresarlo de esa manera. Hubo una época, ya sabes, en el pasado, cuando tipos venían de la WCW y eran grandes estrellas allí, pero al llegar a la WWE no lograban el mismo impacto. Por supuesto, la gente siempre quiere señalar con el dedo y decir, ‘Ahí había una vendetta’. Eso es solo basura.

«Si generas dinero… claro, obviamente necesitas estar en una posición para generar dinero, pero también tienes que trabajar dentro de la mentalidad de la WWE. Eso es lo que Triple H intentaba transmitir. El hecho de que fueras una gran estrella aquí o allá no significa que vayas a encajar perfectamente en el sistema de la WWE sin un período de adaptación. Eso es lo que la mayoría de los ‘smart marks’ no entienden. Ellos dicen, ‘Era una estrella enorme en esta empresa, pero ahora en la WWE…’.

El coanfitrión del pódcast agregó: «El jefe estaba en su contra». Y El Enterrador contestó: «¿Por qué en el mundo…? Eso es lo más estúpido que he escuchado. ¿Por qué perder el tiempo de alguien simplemente para traerlo y luego frenarlo? Es ridículo, es lo más estúpido que he escuchado. No traes gente para frenarla. Traes gente para mejorar el producto». Además, señaló que Booker T es un ejemplo claro de alguien que tuvo éxito en la WCW y luego encontró su lugar y triunfó en la WWE.