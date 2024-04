Goldberg revela por qué nunca luchará en AEW

Aunque Goldberg estaba pensando en su lucha de retiro, ese ya no es el caso, tal cual lo reportamso aquí en SÚPER LUCHAS. Por tal motivo, Goldberg tampoco está pensando ya en llegar a AEW, algo que aceptó recientemente que fue una posibilidad.

Pero que ya descartó, según explicó en una reciente entrevista con 93.7 The Ticket, en donde describió como «muy cursi» el producto que presenta AEW, y por eso, asegura, decidió no firmar con la empresa.

► Goldberg habla de por qué no firmó contrato con AEW

«Les he hablado varias veces en el pasado. He hablado varias veces con Tony Khan, pero esta es donde van a obtener la respuesta más franca de mi parte: El producto es demasiado cursi. No merece tenerme… Quiero decir, lo que sea.

«Si hubiera una opción comparable y viable como competidor que me permitiera seguir viéndome al espejo después de ser parte de su plantel, sí, entonces sería una consideración, pero no hay posibilidad».

Entre el anuncio del retiro de Sting y su épica última lucha en AEW Revolution 2024, la especulación sobre una posible incursión de Goldberg en la promoción cobró fuerza, dado su estatus como otro icónico luchador de WCW. No obstante, considerando sus declaraciones previas, las perspectivas de tal colaboración parecen poco probables en el futuro.

La última aparición de Goldberg en el cuadrilátero fue en WWE, donde sufrió una derrota ante Roman Reigns en Elimination Chamber 2022, celebrado en Yeda, Arabia Saudita. Tras la expiración de su contrato con WWE a fines de 2022, no ha participado en ningún otro evento desde entonces.

A principios de este año, Goldberg generó controversia al afirmar que la WWE contaba con «alguna chica japonesa» que superó en número de victorias su impresionante racha invicta de 173-0. Es importante señalar que, por supuesto, Asuka fue quien rompió el récord de Goldberg.

Por otra parte, en redes sociales, muchos fans aseguran que la verdadera razón de que Goldberg no hubiera llegado a AEW sería el que Tony Khan no le quiso dar los millones que este pedía, pero, de momento, ni Khan ni AEW se ha pronunciado al respecot.