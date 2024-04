Cody Rhodes en ‘The Naked Gun’ con Liam Neeson y Pamela Anderson

Decía no hace mucho Cody Rhodes que Hollywood fue a él haciendo referencia a The Rock y ahora es el Campeón Indiscutible de WWE quien se va a la meca del cine para participar en una nueva película con dos estrellas como Liam Neeson y Pamela Anderson. Hablamos del reboot de ‘The Naked Gun’.

► Cody Rhodes en ‘The Naked Gun’

Desde el Daily Mail informan de que el rol que tendrá la Superestrella de WWE se desconoce por el momento pero fuente le dijo a la publicación: «Para facilitarle un poco las cosas, podría terminar interpretándose a sí mismo en la película. Puede que sea un cameo, pero su papel es importante y se presta a la historia completa de la película».

La película se estrenará en julio de 2025 y está basada en la popular franquicia de comedia ‘The Naked Gun’ y en la serie de televisión Police Squad, las aventuras del Detective Frank Drebin Jr.. El director será Akiva Schaffer, responsable de ‘Popstar: Los popstars nunca se detienen’. Y cuenta con un equipo de guionistas en el que destaca Seth MacFarlane (‘Ted’).

La original de ‘The Naked Gun’ se estrenó en 1988 y presentaba esta sinopsis y tráiler:

Tras quedar gravemente herido su compañero Nordberg en un tiroteo protagonizado por una banda de narcotraficantes, el incompetente teniente Frank Drebin busca al jefe de la organización para vengarse. Sospecha del magnate naviero Vincent Ludwig, pero no tiene pruebas para inculparlo. Sin embargo, de manera inesperada, consigue la ayuda de Jane Spencer, una antigua novia de Ludwig.

En cuanto a la carrera como actor de Cody Rhodes, hasta ahora actuó en 7 episodios de ‘Arrow’ o en uno de ‘Warehouse 13’ y ‘The Suite Life of Zack & Cody’. También puso su voz en la película de animación ‘Scooby-Doo! and WWE: Curse of the Speed Demon’.