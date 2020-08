Un vídeo desata especulaciones sobre la vuelta a los rings de Tyson Kidd

Cinco años después de aquel percance durante un combate contra Samoa Joe que provocó su retiro competitivo, Tyson Kidd dio una actualización el pasado mes de mayo de su estado de salud a modo de punto y final a las especulaciones acerca de una potencial vuelta a la acción.

«En los últimos años busqué hacer algo en Royal Rumble, me examinaron y mi cuello está bien, pero no lo suficientemente bien como para tomar ese riesgo . Y la verdad es que estoy en paz con lo que he hecho . No he luchado en casi cinco años, el 1 de junio de 2015 fue mi último combate, y estoy en paz con eso. Me encanta lo que hago ahora, seguir trabajando con los luchadores ».

Pero ahora, ese punto y final vuelve a ponerse en duda, a raíz de un vídeo que Natalya compartió en su cuenta de Instagram.

TYSON KIDD HASN'T WRESTLED IN 5 YEARS BUT HE'S FINALLY BACK TO TRAINING IN THE RING AND IS IN INCREDIBLE SHAPE!! pic.twitter.com/BlDjJd7Rpi