Y una más: otra reciente despedida por WWE debutará en AEW

La primera salida obvia para cualquier talento de considerable calidad que queda fuera de WWE es AEW. Y los Élite no han hecho demasiado por intentar resultar impredecibles en los últimos meses. En plena pandemia, hemos visto los debuts de varios competidores que fueron despedidos por el Imperio McMahon como parte de esos recortes de personal amparados en la crisis actual (que el gigante estadounidense no padece). Algo que ciertamente no ayuda a que AEW sea considerada un recicladero de descartes de WWE.

Pero la ristra de despedidos no se detiene aún. Rachael Ellering, hija de Paul Ellering,que firmó con WWE a comienzos de 2019, sin protagonizar un solo combate televisado allí (obviando sus implicaciones en los dos Mae Young Classic) hasta su salida, se estrenará este próximo martes en AEW Dark ante Penelope Ford.

Oh y’all forgot about me?



Next week is the first step in reproving myself. Proving that just because I was hidden away in a warehouse for a hot minute doesn’t mean I’ve lost what I had before.



I can’t wait to earn back your support and trust. Let’s start the next chapter 💜 pic.twitter.com/237Pd47UTa