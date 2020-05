Paige no fue la única que vio avivadas sus esperanzas de poder volver un día a los encordados de WWE después del regreso de Edge tras nueve años alejado de los combates por una lesión en el cuello. Muchos otros luchadores que están intentando recuperarse de un daño similar recibieron un soplo de aire fresco con la vuelta a la acción de "The Rated-R Superestar". Pero entre ellos no se encuentra Tyson Kidd. El desde hace años productor del imperio de Vince McMahon no lucha desde 2015, cuando se lastimó durante un enfrentamiento con Samoa Joe, diciendo entonces adiós a su carrera.

El 1 de junio se cumplen cinco años desde aquel momento y sin duda podría estar hablando de cómo el retorno de su compatriota hace que vea con mejores ojos que él también pudiera hacerlo. SIn embargo, en una reciente entrevista que concedió al podcast Spencer Love on the Conversations With Love, Kidd hizo estas declaraciones acerca de su futuro en los encordados, descartando que un día pueda darse:

"En los últimos años busqué hacer algo en Royal Rumble, me examinaron y mi cuello está bien, pero no lo suficientemente bien como para tomar ese riesgo. Y la verdad es que estoy en paz con lo que he hecho. No he luchado en casi cinco años, el 1 de junio de 2015 fue mi último combate, y estoy en paz con eso. Me encanta lo que hago ahora, seguir trabajando con los luchadores.

"En este momento estoy trabajando con la división femenil y es genial. Estamos luchando para ponernos al día respecto a los hombres, con los Royal Rumble, los Money in the Bank, los Hell in a Cell. Y me encanta porque las mujeres son muy buenas y tienen hambre. Me recuerdan a la mejor versión de mí en 2011".