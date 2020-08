Últimas novedades en el cartel de SummerSlam 2020

Poca acción sobre el ring tuvo el episodio de la pasada noche de WWE Raw, que sirvió de despedida a la marca roja antes de SummerSlam 2020. Este punto está siendo el más criticado en las últimas horas por la comunidad luchística de internet y la mayoría de medios especializados, pero lo cierto es que en su misión de dejar varias historias a punto de caramelo, el show cumplió con su objetivo. Si quieren ver mayor componente "in-ring", ahí está NXT, que dirá Vince McMahon.

► Dominik y MVP: situaciones opuestas en SummerSlam

Si bien no hubo nuevos añadidos en forma de encuentros, dos de los ya incluidos se vieron alterados por ciertas estipulaciones que podrían jugar un papel muy importante.

Por una parte, MVP deberá apañárselas él solo para derrotar a Apollo Crews en el inminente PPV, después de que el Campeón de Estados Unidos venciera a Shelton Benjamin en un mano a mano, ganando así la apuesta hecha con "The Franchise Player": su victoria vetaría a Hurt Business de situarse junto al ring en "The Biggest Party of the Summer".

Mientras, se cumplieron las previsiones y Rey Mysterio apareció ayer, anunciando que estará en la esquina de su hijo Dominik este domingo. Contrapeso al anuncio de que Murphy hará lo propio del lado de Seth Rollins, por lo que no esperen un resultado limpio, teniendo en cuenta también que Payback 2020 llegará una semana después.

Pulso F5 sobre la estampa que presenta SummerSlam 2020.

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

CAMPEONATO UNIVERSAL

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Sasha Banks (c) vs. Asuka

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Asuka

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS; HURT BUSINESS VETADOS DE RINGSIDE

Apollo Crews (c) vs. MVP

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

The Street Profits (c) vs. Andrade y Ángel Garza

PELEA CALLEJERA

Seth Rollins (con Murphy) vs. Dominik Mysterio (con Rey Mysterio)

CABELLERA CONTRA CABELLERA

Mandy Rose vs. Sonya Deville

Cómo ver NXT TakeOver: XXX - Horarios por país

Cómo ver SummerSlam 2020: horarios por país

_____________________________________

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.