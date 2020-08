Lista la final del torneo The Deadly Draw de AEW

Intentar impulsar a tu división femenil mediante un torneo que puede verse de manera gratuita en YouTube parece una buena forma de promoción. Poco a poco, AEW deberá hacer algo más para sacar de tercer plano a un elenco de gladiadoras que por calidad merecen un mejor manejo, obviando que ciertas decisiones creativas y esa preferencia de Kenny Omega por las gladiadoras niponas hace un flaco favor al bombo de este punto que hoy día casi todas las promociones "mainstream" cuidan con mayor mimo.

Y la pasada noche vimos la última ronda previa a la final de este The Deadly Draw, que ya sólo podrá seguirse en el próximo episodio de AEW Dynamite, programado esta semana para el sábado, "casualmente" el mismo día de NXT TakeOver: XXX.

En el primer choque de semifinales, Brandi Rhodes y Allie derrotaron a Big Swole y Nicole Savoy. La Jefa de Marca de AEW hizo de ruda rudísima, de nuevo con su figura de acción en mano, y únicamente gracias a una distracción de Britt Baker, quien se encontraba "aparcada" con un megáfono en el Daily's Place, consiguió salir junto a Allie con el brazo en alto ante lo que apuntaba a una victoria de las técnicas. Se calienta pues la rivalidad Baker-Swole de cara a All Out 2020.

El segundo encuentro de semifinales, por su parte, fue quizás el único destacable de todo el torneo, gracias al buen hacer de las cuatro implicadas. Ivelisse y Diamante batieron a la extraña dupla formada por Taynara Conti y Anna Jay, aunque flaqueó un poco debido a la no intervención de The Dark Order, considerando que Jay es una fiel acólita de esta facción. Claro que, de haberse dado, AEW habría tenido que plasmar una interacción intergénero. En cualquier caso, decisión creativa ilógica.

AEW hizo oficial la final de The Deadly Draw minutos después.

The AEW Women's Tag Team Cup Tournament FINALS will take place this Saturday on Dynamite as the Nightmare Sisters face @DiamanteLAX & @RealIvelisse!



Watch #AEWDynamite SATURDAY NIGHT on @TNTDrama at the special time of 6e/5c or immediately following the NBA playoffs. pic.twitter.com/YD2PqAqjxb