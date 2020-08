MVP no tendrá ayuda ante Apollo Crews en SummerSlam 2020

Apollo Crews logró vencer a Shelton Benjamin en Raw, por lo que Benjamin y Bobby Lashley no estarán junto a MVP en SummerSlam 2020.

En la más reciente edición de WWE Raw, Apollo Crews, el legítimo Campeón de los Estados Unidos WWE, salió al ring para interrumpir a MVP, quien estaba junto a Shelton Benjamin y Bobby Lashley hablando de cómo se ha venido preparando para callar por siempre y humillar a Crews en la lucha que tendrán ambos por el Campeonato de los Estados Unidos WWE este 23 de agosto en el PPV SummerSlam 2020.

► ¿Se le dañaron los negocios a MVP ahora que no contará con sus amigos?

MVP decía que a diferencia de todos los demás, ellos no temen a RETRIBUTION y que estaban abiertos incluso a hacer negocios con ellos. También criticaron a Drew McIntyre por intentar formar un grupo de amigos con Superestrellas WWE para defenderse de RETRIBUTION. Aunque también MVP criticó a RETRIBUTION, diciendo que eran un grupo débil que atacaba a los demás desde las sombras. Aunque al final eso no le preocupa a él, porque MVP dijo que a él solo le interesa seguir el dinero, como lo ha hecho siempre.

Luego se metió con Apollo y dijo que él, Ricochet, Mustafa Ali y Cedric Alexander eran solo un grupo de bromistas navideños, y finalmente dijo que Crews era quien estaba detrás de RETRIBUTION, eso que Crews saliera al ring. Crews le dijo a MVP que sus acusaciones no tenían sentido y que eran una excusa más de MVP. Y que para que no tuviera más excusas, retaba a Benjamin a una lucha, en la que si salía ganador, MVP no iba a poder tenerlo a Benjamin y a Lashley en su esquina. MVP aceptó.

El combate no salió como quería MVP porque cuando Benjamin le hizo un Powerbomb a Crews, apareció el Campeón 24/7 WWE, R-Truth, corriendo de Akira Tozawa y sus ninjas, lo que sacó a Benjamin de concentración y le permitió a Crews ganar vía Roll-Up. Lashley y MVP atacaron a Crews y eso hizo salir a Ricochet y Cedric Alexander a defender a Crews. Lashley aprovechó que R-Truth regresaba y lo cubrió para volver a ganar el Campeonato 24/7 WWE.

