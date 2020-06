ÚLTIMA HORA: WWE Backstage podría ser cancelado

En una noticia de ÚLTIMA HORA, debemos reportar que la cadena televisiva FOX Sports ha tomado una importante determinación que deja en el aire el futuro de WWE Backstage, el programa al estilo Sports Center en donde se muestran las últimas historias televisivas y noticias de la empresa y una serie de panelistas las analizas incluso desde una perspectiva que va más allá de lo que se ve en las pantallas, siendo CM Punk, exluchador de WWE, uno de los principales y más respetados contertulios.

La noticia la dio a conocer John Ourand de Sports Business Journal a través de su cuenta oficial de Twitter:

FS1 is scaling back production on its boxing and WWE shoulder programming. "WWE Backstage will not longer be produced weekly. It is eliminating "Inside PBC." Double digit job losses as a result. SBJ Media will have the full story tonight.

"FOX Sports 1 está reduciendo la producción en su programación de boxeo y WWE. WWE Backstage ya no se producirá semanalmente. Inside PBC será cancelado. Pérdidas de trabajo de dos dígitos como resultado. SBJ Media tendrá la historia completa esta noche".

Ryan Satin, exTMZ y dueño de Pro Wrestling Sheet, contratado por WWE para reportar grandes noticias en el show, como renovaciones de contratos, tuiteó dando a entender que fue despedido:

Thanks to everyone at @FS1 for the opportunity to work on #WWEBackstage! I had a blast working with @ReneeYoungWWE, @BookerT5x, @RealPaigeWWE, @jacobu, @grossman, @bradweimer and every single person I came into contact with on the show. I learned a lot working with you all. https://t.co/iLnYF0jGyj