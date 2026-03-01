Elimination Chamber 2026 culminó con un encuentro lleno de intensidad, en especial la lucha de la cámara varonil, en donde Randy Orton se impuso ante Cody Rhodes, Logan Paul, Je’Von Evans, Trick Williams y LA Knight, pero no lo hizo sin mediar una interferencia de Drew McIntyre cuando quedaban The Viper y The American Nightmare como los últimos sobrevivientes en el ring.

► Nick Aldis, furioso contra Drew McIntyre

Precisamente, McIntyre ingresó a la cámara durante los últimos minutos del Elimination Chamber varonil para atacar a Cody Rhodes con el título; sin embargo, Randy Orton apareció para conectarle un RKO y permitirle a The American Nightmare para eliminar la amenaza; sin embargo, The Viper despachó a Cody con otro RKO para sellar la victoria en un acto de oportunismo al más puro estilo.

Tras lo sucedido en Elimination Chamber, Randy Orton aseguró su sitio para WrestleMania 42, y Cody Rhodes queda en una posición de incertidumbre hasta el momento; no obstante, Nick Aldis salió durante el post-show e hizo un gran anuncio. Furioso, el Gerente General de SmackDown indicó que Drew McIntyre defenderá el Campeonato Indisputable WWE contra Cody Rhodes este viernes por la noche en SmackDown, como respuesta a las constantes irrupciones del Campeón en los combates relevantes que han involucrado a Cody, Orton y Jacob Fatu.

A McIntyre no le gustó nada este anuncio e inmediatamente apareció para encarar a Nick Aldis, y luego el personal de seguridad tuvo que separarlos para evitar que el asunto pase a mayores.