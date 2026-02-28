WWE SMACKDOWN 27 DE FEBRERO 2026 .— Las Campeonas de Parejas WWE, RHIYO (Rhea Ripley e IYO SKY) volverán a exponer el título ante la dupla conocida como The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend). Ya el pasado 13 de febrero habíamos visto esta contienda, pero se salió de control, así que el réferi decidió declararla No Contest debido a la violencia excesiva por parte de las cuatro. La semana pasada, Jax y Legend atacaron a Ripley durante su lucha contra Giulia, causando una descalificación, y esto condujo a la revancha titular. ¿Podrán las rudas coronarse en esta segunda oportunidad? La acción de la marca azul de WWE se emite desde el KFC Yum! Center, en Louisville, Kentucky.

Uncle Howdy desafió a Solo Sikoa a un mano a mano tras la victoria de Tama Tonga sobre Ilja Dragunov. Howdy ha estado enviando mensajes ominosos a los MFTs y ahora busca enfrentar cara a cara al líder del grupo para recuperar la linterna de Bray Wyatt.

Jordynne Grace y Candice LeRae, dos de las mejores luchadoras de SmackDown, se enfrentarán este viernes tras una discusión que tuvieron la semana pasada.

Oba Femi continúa su paso dominante en el elenco principal y ahora enfrenta a un futuro miembro del Salón de la Fama: The Miz, después de que éste se presentará como ‘líder del vestidor’ para darle la bienvenida a Femi.

Además, a un día de Elimination Chamber estarán presentes Cody Rhodes, Tiffany Stratton, Randy Orton, Chelsea Green y LA Knight.

WWE SmackDown 27 de febrero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

🏆 LUCHA ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis RHIYO (c) vs. Irresistible Forces

Campeonato Femenil de Parejas WWE RHIYO Retiene 75% Las campeonas están dominantes y sincronizadas. Jax y Legend aún no han demostrado la química necesaria. Uncle Howdy vs. Solo Sikoa Uncle Howdy 60% WWE protege al personaje misterioso. Sikoa puede absorber la derrota con interferencia de The MFTs. Jordynne Grace vs. Candice LeRae Jordynne Grace 95% Mayor momentum y fuerza física dominante sobre la veterana LeRae. Oba Femi vs. The Miz Oba Femi 100% Femi está siendo construido como futuro campeón mundial. Miz es víctima perfecta para su push.

► La función abrió con gran caos: alguien atacó a Jey Uso brutalmente tras bambalinas, no se sabe quién es, y ya no estará en Elimination Chamber 2026. Adam Pearce y varios luchadores estaban viendo qué podían hacer.