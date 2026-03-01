Dragon Lee enfrentará a Laredo Kid por el Campeonato Crucero ¿habrá lucha de cuatro esquinas?

Se definió al próximo retador de Laredo Kid por el Campeonato Crucero, por lo que Jack Cartwheel y Dragon Lee se enfrentaron en un mano a mano bastante intenso.

Desde el primer segundo los dos luchadores intercambiaron llaves y movidas veloces, midiendo fuerza y agilidad con una naturalidad impresionante.

La acción no tardó en salir del ring. Apenas Dragon Lee pisó el exterior, Cartwheel lo siguió con un espectacular Sasuke Special que levantó al público de sus asientos. La intensidad fue creciendo poco a poco, sin pausas. Dragon Lee respondió con una lanza zacatecana y, casi sin darle respiro a su rival, conectó un Spanish Fly a ras de lona que hizo estremecer la arena.

En el juego de cuerdas, Cartwheel impactó una bota directa al rostro de Lee y lo remató con un Stunner que estuvo cerca de darle la victoria. Pero Dragon Lee reaccionó con una poderosa Liger Bomb para cuenta de dos. Intentó continuar con un súplex, aunque Cartwheel cayó de pie, soltó una patada en reversa y se lanzó desde lo alto con un Phoenix Splash que también se quedó a nada del triunfo.

► Momentos Clave

El intercambio final fue igual de electrizante. Dragon Lee atrapó a Cartwheel en el aire y le aplicó un Styles Clash que hizo pensar que todo había terminado, pero la cuenta volvió a quedarse en dos. Cartwheel trató de sorprender con un Frankensteiner desde las cuerdas, aunque Lee lo bloqueó y, tras una serie de precisas patadas voladoras, conectó el golpe definitivo.

En la recta final, Dragon Lee selló la victoria con un contundente DDT invertido después de frenar el último intento ofensivo de Cartwheel.

► ¿Qué pasará ahora?

Pero la historia no terminó ahí. TJ Perkins apareció para acusar a Laredo Kid de tramposo. Laredo salió de inmediato para encararlo, lo que provocó un nuevo altercado en el ring. Dragon Lee intentó intervenir, Cartwheel también se metió en la discusión y, al final, la tensión quedó servida. Todo apunta a que este conflicto podría desembocar en una explosiva lucha de cuatro esquinas.