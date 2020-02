En una noticia de ÚLTIMA HORA, debemos reportar que WWE por fin se ha referido a la situación de salud de AJ Styles. Son malas y buenas noticia a la vez.

Acaban de confirmar que el luchador está fuera de la empresa indefinidamente, aunque tampoco es que sea para alarmarse, pese a los pocos detalles que se conocen.

► AJ Styles fuera de WWE

Recordemos que, durante el PPV Royal Rumble 2020, AJ Styles recibió una fuerte lanza de Edge y cuando cayó a la lona, tras dar una voltereta en el aire, cayó torpemente sobre su hombro y quedó lastimado, hasta colgando. Luego, Edge se dio cuenta de su lesión y lo eliminó de la lucha antes de lo esperado.

«AJ Styles está fuera de acción indefinidamente con una lesión en el hombro, y se está recuperando mundo antes de lo proyectado por los médicos«.

Las dudas y preocupaciones pasaban por si Styles se perdería el PPV WrestleMania 36, aunque, luego, el luchador expresó que hará todo lo que esté a su alcance por estar en el Show de Shows:

«Edge no tuvo ninguna culpa, espero poder luchar contra él en el futuro. No espero estar mucho tiempo fuera de acción, apuesto que volveré antes de que ellos crean que puedo hacerlo. No voy a perderme WrestleMania. Pelearé con uñas y dientes para llegar allí«.

Recordemos que, el año pasado, Styles también tuvo problemas con lesiones antes de llegar a su lucha ante Randy Orton en WrestleMania 35.

Por otra parte, se había informado que la idea original era que Edge luchara ante AJ Styles en WWE Super ShowDown, y así ambos pudieran obtener un gran cheque de Arabia Saudita, pero con más de 20 días para esa fecha, queda en el aire si el combate se programará o no.