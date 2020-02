7 Superestrellas de WWE que estuvieron a punto de ser despedidas

Puedes verlos todas las semanas en tu pantalla de televisor y les conoces ya como la palma de tu mano, pero ¿sabías que el éxito del que gozan hoy en día estuvo a muy poco de no haber tenido lugar en absoluto? Estas son las 7 Superestrellas WWE actuales que estuvieron a punto de ser despedidas, tras las recientes (y sorprendentes) salidas de los co-presidentes ejecutivos Michelle Williams y George Barrios.

► Tyler Breeze

Tyler Breeze encontró su mejor versión en NXT, la marca en la que milita actualmente, mas fue durante su primera etapa en el programa amarillo donde más se destacó. Pero al igual que en su paso por el elenco principal, le costó horrores sobresalir entre el montón. De hecho, no fue sino hasta que Triple H le vio desenvolverse en un combate varios años después que su suerte cambió. En el medio, palpó en más de una ocasión la posibilidad de tener que hacer las valijas. Esto le contó a Edge y Christian en el E&C’s Pod of Awesomeness:

«Cuando Cesaro tuvo su primer combate en FCW, ya habían pasado cuatro años [de su llegada]. Me aplicó su secuencia de su uppercut y supongo que se habrá visto muy impresionante, pues la gente literalmente empezó a decir, ‘bien, no lo despidan [a Breeze] todavía. Quizá tengamos algo en él’.

«Así que una cosa como aquella me salvó por otro año. Cuando tuvimos el episodio piloto de NXT en la Full Sail, tuve una lucha con uno de los chicos de Ascension. Básicamente me iba a destrozar, pero como éramos amigos, me sugirió, ‘no, tengamos un mano a mano parejo’. Así que tuvimos el combate y dio la casualidad que Triple H estaba presente; sucedió que miró a Dusty [Rhodes] y le dijo ‘¿quién es este tipo? ¿Cómo es que nunca vi nada de él?’. De la nada, me salvé el pellejo otra vez”.

► Titus O’Neil

Hay que saber distinguir el momento y el lugar; aquel fue el problema de Titus O’Neil. Porque a Vince McMahon no le molesta bromear con su talento, pero en aquel episodio de Monday Night Raw del 8 de febrero de 2016, fue diferente. El show bajaba telón con el recordado discurso de retiro de Daniel Bryan, que tras unas emotivas palabras, se dirigió a la rampa y se fundió en un abrazo con el Chairman.

En los segundos finales del programa, mientras todos regresaban a backstage, se vio que O’Neil tomó del brazo a su jefe. Este, reacio, le quitó la mano de mala manera mientras Superestrellas y millones de televidentes observaban. Como decíamos, no era el momento, y unas horas después se confirmó una suspensión de 90 días para el luchador. Conocedores de la situación, las redes sociales lo consideraron un castigo exagerado, y la suspensión pasó a ser de 60 días, supuestamente gracias a la intervención de Triple H y Joey Mercury. Apenas un roce sabiendo que originalmente, McMahon se enfadó tanto con el ex Campeón de Parejas WWE que consideró despedirle.

► Paige

Al dolor físico y emocional de una lesión grave que hizo peligrar su carrera se le sumó la filtración de un puñado de videos personales que terminaron por sumirla en una situación de depresión. Y si a eso le añadimos la “mala compañía”, palabras textuales suyas, el resultado fue fatídico: pensamientos “horribles”; anorexia, estrés, pérdida de cabello. En declaraciones con FOX News, la ex luchadora reconoció:

“Sufrí mucho. En ese momento también me iban a operar el cuello y tenía anorexia inducida por el estrés. Perdí todo mi cabello. Tuve algunos pensamientos realmente horribles. Honestamente, te rodeas de personas tóxicas, y eso tampoco ayuda. Recuerdo haber caminado por un supermercado y ahí estaba. Me veía terrible porque en realidad lo estaba. Me hice la prueba de drogas en la WWE y estaba tan deprimida que recurrí a algo más. No escuché a mi familia, ni a mis amigos. En mi trabajo [WWE] estaban tratando de ayudarme, constantemente tratando de acercarse, y los bloqueé por completo porque estaba en un lugar muy malo”.

Hubo preocupación dentro de la compañía, pues no tenían la mejor opinión sobre Alberto del Rio, entonces pareja de la británica, y estaban al tanto de su mala influencia. Dadas las constantes negativas de ella, se consideró la terminación de su contrato, quizá como una inducción a un despertar. Finalmente…

“Me puse en contacto con WWE y me dieron toda la ayuda que necesitaba cuando se trataba de terapia con todo lo que que conlleva; ayuda emocional, sobre el abuso de sustancias y todo; me ayudaron”.

► Becky Lynch

El 17 de marzo, en pleno apogeo de su ascenso a lo más alto de WWE, Becky Lynch hizo la siguiente revelación en su cuenta de Twitter (imágenes en el video de la parte superior):

“Un par de semanas antes que esto, [WWE] iba a dejarme ir. He estado batallando en este lugar desde antes del día uno. Nunca superaré lo que tuve que hacer para permanecer aquí #happypaddysday».

La mujer del momento, o mejor dicho, “El Hombre”, vive un gran presente, siendo tal vez la Superestrella femenil que mayor nivel de popularidad alcanzó entre aficionados en la historia de WWE. Sin embargo, también debió afrontar la posibilidad de un despido.

► Bray Wyatt

Bray Wyatt sabe mucho de reinvención. The Fiend lo ha vuelto a colocar en puestos estelares tras estar en la deriva por mucho tiempo. Pero hubo un momento en que realmente estuvo en la cuerda floja, como Husky Harris. Contó el gladiador al podcast de Steve Austin que al regresar a FCW luego de su papel en los Nexus, le comunicaron que “debía hacer un cambio o ya no sería necesitado”.

La noticia le cayó como baldazo de agua fría, ya que él pensaba que estaba haciendo un buen trabajo. Para su fortuna, por esos días se cruzó con Dan Spivey en el Perfomance Center, quien interpretase a Waylon Mercy en la WWF, un personaje retorcido de corta vida. La ayuda del veterano le inspiró a crear a Bray Wyatt, basándose además en películas de Robert DeNiro, videos de Rob Zombie y entrevistas a Charles Manson. “Podías haberle dado un micrófono a Husky Harris y decirle, ‘habla’, e iba a salir muy mal… [Interpretar a Bray Wyatt] Se volvió muy natural”.

► Alexa Bliss

En el caso de “La Diosa”, fue un cambio a ruda lo que la mantuvo viva en la empresa. Recordemos que sus inicios en NXT se dieron como presentadora, haciendo una transición no tan exitosa a luchadora y, posteriormente, a mánager del grupo Blake & Murphy. Cerró una etapa no tan fructífera en la marca amarilla, en la que estuvo muy cerca de irse a la fuerza.

“Desde el primer día supe que era mi momento de ‘nada o húndete’, porque como una chica buena en NXT, mi personaje no estaba dando resultados y cuando se me notificó sobre la alianza con Blake & Murphy, supe que mi personaje tenía que cambiar. Una noche de miércoles tuvimos un TakeOver y yo empujé Enzo [Amore] y les ayudé a retener los Campeonatos. Regresé al día siguiente con nuevo atuendo y un look diferente, sabiendo que si no me iba bien, probablemente no iba a tener trabajo”.

► Seth Rollins

El ex creativo de WWE Rob Naylor fue el primero en dar a conocer cuan cerca estuvimos de no tener a “The Kingslayer”:

“Sé que mientras Rollins estuvo en FCW y NXT, muchos pensaban que tenía ‘problemas de comportamiento’. A mi parecer, nunca fue el caso. Todos los entrenadores del staff estaban igual de hambrientos, así que fue sacado de proporciones. Estuvo en la lista de posibles despidos meses antes del debut de The Shield, basándonos en la perspectiva de algunos dentro de la oficina”.

No nos quedaremos únicamente con el testimonio de Naylor, y es que el mismo Campeón Universal verificó la versión en una charla con WWE.com:

“Literalmente casi pierdo mi trabajo. Estuve allí [en FCW/NXT] casi por dos años. Estaba sumamente frustrado. No me llevaba con nadie. Pensaba que merecía más de lo que tenía. [Con Triple H] nos sentamos y hablamos todo por un par de horas. Fue una conversación que me ayudó a abrir los ojos, creo, y en muchos sentidos, porque realmente sentía que todo iba a terminar”.

