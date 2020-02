Es imposible que Edge pueda enamorar más al Universo WWE de lo que lo está en este momento. Todos vibraron, se emocionaron, algunas personas incluso lloraron, con su reciente regreso a los encordados después de años deseándolo, de años asumiendo que no podría hacerlo nunca. Y cuando lo hace, cuando vuelve a cautivar a todos, Randy Orton lo manda al hospital de una brutal golpiza.

En esta semana que ha pasado desde entonces hemos estado hablando mucho del estado de salud del miembro del Salón de la Fama. Recibir un RKO y varios silletazos no son cosa de broma. Una buena noticia dentro de lo malo es que su nuevo contrato con el Imperio McMahon lo llevará a tener más de cinco combates. Y nos alegramos. Pero queremos seguir hablando de su salud.

► ¿Cómo se encuentra ahora Edge?

Sobre todo porque tenemos una actualización gracias a WWE Now. En el siguiente video lanzado dentro de esta sección vemos a una persona hablando en nombre del veterano luchador canadiense que confirma que «está comenzando el proceso de recuperación». Añade además que se sometió a muchas pruebas para asegurarse de que los daños no habían sido mayores.

Sabemos además que esta noche en Raw el 13 veces Campeón Mundial va a responder por sus acciones. No es que nadie tenga previsto detenerlo, suspenderlo o cualquier otro castigo. Más bien aparecerá en escena para explicarse.

Antes de que todos nos emocionemos, no esperamos que Edge también aparezca en el programa. Es de suponer que va a pasarse al menos una semana fuera de acción. Ha vuelto sí, pero no será una Superestrella a tiempo completo. Va a luchar unas cuantas veces, pero serán momentos bien elegidos. Y va a vengarse obviamente de Orton, quizá devolviéndole un ataque similar, pero probablemente no sea esta noche. Aunque no podemos confirmarlo, por lo que no pierdan atención a la cobertura que haremos en SÚPER LUCHAS.