Cuando hoy día en el mundo de la ficción los villanos resultan más atractivos que los héroes, WWE vio cómo esta premisa se cumplía con Dominik Mysterio una vez este decidió darle a la espalda a su padre y quiso encontrar refugio en The Judgment Day.

Por consiguiente, manejar a un rudo siempre permite jugar mejor con su personaje, y he aquí la clave por la que Dominik ha mostrado gran evolución. Desde aquel primer combate contra Seth Rollins en SummerSlam 2020, ya intuimos que el hijo de Rey Mysterio se manejaría bien entre las doce cuerdas. Faltaba, sin embargo, desarrollar esa faceta “sports entertainment” tan necesaria dentro de WWE.

Mañana, Dominik tendrá lucha individual sobre WrestleMania 39 ante el hombre que un día se jugó su custodia con Eddie Guerrero. Y una vez más, Rey ejercerá de técnico de la historia. Aunque ahora, la labor de “The Master of 619” será la de elevar a Dominik.

► La guerra de los Mysterio va para largo

El Wrestling Observer Newsletter de esta semana reserva buena parte de sus páginas a hacer previa de WrestleMania 39. Y resulta interesante destacar el extracto que Dave Meltzer dedica a dicho Rey vs. Dominik. Según el periodista, la rivalidad no concluirá en “The Showcase of the Inmortals”, revelando asimismo la gran consideración hacia Dominik por parte de Triple H.