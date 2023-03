“Triple H me hizo a un lado y me dijo: ‘Rey, nos encantaría incluirte en el Salón de la Fama’. Fue muy impactante para mí. Fue como: ‘Wow’. Recuerdo que las primeras palabras que salieron de mi boca fueron como: ‘No estoy listo para jubilarme’. […] Espero que a los 50 pueda seguir adelante y decir que ha sido un viaje increíble y creo que es hora de dar un paso atrás ahora”. En 2023, Rey Mysterio no está listo para retirarse.

> Rey Mysterio pudo retirarse en 2019

En cambio, consideró hacerlo en 2019, durante su rivalidad con Samoa Joe, según él mismo da a conocer en una reciente entrevista en After The Bell, contando además que fue Dominik Mysterio quien lo convenció de no colgar las botas.

“Quiero decir, en un momento, cuando regresé por primera vez [a WWE], en realidad estaba peleándome con Samoa Joe, y recuerdo que fue cuando realmente quería colgar la máscara y retirarme. Por extraño que parezca, Dominik me convenció de que no lo hiciera y me dijo que me quedara. Sentí que me estaba quedando atrás con todo este talento joven que se abría un camino… pero me quedé y me comprometí a trabajar y ha sido increíble desde entonces. Sí, realmente tenía dudas y pensé: ‘Tal vez es hora de dar un paso atrás y dejar que esta nueva generación entre y haga lo suyo’. Pero creo que poco después, fui a buscar algunas células madre y regresé y estaba listo para seguir”.

