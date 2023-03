Rey Mysterio: “La paliza que le daré a mi hijo…”

Para Rey Mysterio no está siendo agradable rivalizar con Dominik Mysterio ni tener que enfrentarlo en un combate en WrestleMania 39. Rechazó en varias ocasiones que esto sucediera hasta que finalmente no pudo más. Cuando su hijo trató mal a su esposa, a su madre, el enmascarado dijo basta. Y no solo aceptó una lucha en el Evento Premium de este fin de semana sino que le dio un buen golpe al integrante del Judgment Day. Tanto que este ni siquiera quiso volver a por otro sino que se fue del escenario para no recibir otro.

Rey and Dominik, 1998 📸 pic.twitter.com/2638CddaNc — 90s WWE (@90sWWE) March 25, 2023

> Rey Mysterio y una paliza dedicada

Va a ser realmente interesante descubrir lo que pasará en el Show de los Shows cuando suene la campana y comiencen las hostilidades entre ambos. ¿El padre pasará por encima del hijo? ¿Tendrán una larga lucha reñida hasta el final? ¿Cuál de los dos obtendrá la victoria? Todas las preguntas están sin responder. Lo que sabemos ahora es que The Great Mask of All Time tiene la intención de dedicar su triunfo, si finalmente lo consigue, según explica en su reciente entrevista con The Jason Show. Sabe que no es el único padre lidiando con su hijo.

“La paliza que le daré a mi hijo se la dedico a todos esos padres que están aguantando a sus hijos como yo”.

Cabe mencionarse que, durante este fin de semana de WrestleMania, además de luchar contra Dominik Mysterio, Rey Mysterio estará siendo inducido al Salón de la Fama de la WWE.

¿Crees que Rey Mysterio vencerá a Dominik Mysterio?