‘Big Pressure’ es todo un éxito entre los fans de AEW en la actualidad. Puede que calificarlo como un fenómeno, como lo de Chris Jericho, sea exagerado, pero el público All Elite la celebra cada vez que suena, cuando el luchador hace su entrada con una vibra propia, mientras Prince Nana la baila, logrando que muchos en la arena lo imiten.

En un episodio reciente de su pódcast, Swerve City, el exCampeón Mundial de Parejas hablaba de la canción, revelando que en un primer momento no confiaba demasiado en ella, aunque por contra sí que lo hacía en las personas que tiene a su alrededor.

With his music video world premiere of Big Pressure Remix this Friday, Swerve Strickland has a message for Hangman Page. Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@swerveconfident | @PrinceKingNana pic.twitter.com/JecgMTTOS2 — All Elite Wrestling (@AEW) October 19, 2023

► ‘Big Pressure’, la canción de Swerve Strickland

«Una cosa que intento mantener tanto en la lucha como en la música es tratar de no sacrificar demasiado del arte. Al principio, no voy a mentir, probablemente sea la primera vez que lo digo en voz alta, pero la primera vez que estábamos haciendo ‘Big Pressure’, pensé, ‘No sé. No sé si lo estoy sintiendo’. No estaba 100% seguro. Confiaba en Flash, confiaba en Prophet, el productor, confiaba en Khalid, quien co-produjo. Estos son tipos que ganaron un Grammy con Kanye [Kanye West].

«Tengo que confiar en eso. No era necesariamente la canción que haría y el tipo de ritmo. Esa no es mi forma de arte, pero sigue siendo arte. No estoy sacrificando demasiado de mi forma de arte, todavía soy yo, tengo que encontrarme a mí mismo en esa canción en cierto sentido y dónde puedo encontrarlo. Ser adaptable es una de las cosas más grandes que he aprendido en la lucha libre y que se ha traducido a otras formas».