Zac Efron: «Mi respeto a todos los luchadores»

Zac Efron ha podido conocer de cerca la lucha libre profesional dando vida a Kevin Von Erich para la película ‘The Iron Claw’. Unas horas atrás, nos hacíamos eco de estas declaraciones del actor: «Cuando interpretas a una persona real y es una historia verdadera, hay una motivación adicional para hacer las cosas lo más honestas y reales posible. Y sabía que al entrar en esto después de ver las imágenes de Kevin en el ring, la fisicalidad iba a ser lo más difícil de hacer bien. Así que empecé a entrenar probablemente seis meses antes y es lo más difícil que he hecho«.

► «Mi respeto a todos los luchadores»

Ahora nos hacemos eco de lo que le comentó a Chris Van Vliet acerca de su desconocimiento del pro wrestling, revelando que cuando era niño sus padres no le dejaban verlo y que haciendo este film acerca de la legendaria familia Von Erich ha descubierto lo que hacen los luchadores y que no siente más que respeto por ellos.

«Es interesante que no me metiera mucho en eso cuando era más joven, a mis padres no les gustaba tenerlo puesto porque mi hermanito y yo nos metíamos en ello justo después, así que no les gustaba que saltáramos del sofá y peleáramos».

«Ahora, por supuesto, después de esta historia y contar esta historia, estoy fascinado con el deporte y mis respetos a todos los luchadores, a todos los guerreros ahí fuera. Es un deporte tan difícil, pero todos esos chicos ahí fuera… tengo el máximo respeto por el deporte. Así que, pronto seré aún más fanático».

El patriarca de la familia, Fritz Von Erich, inició su carrera en la lucha libre en los años 60 y pronto alcanzó la fama, llegando a ser campeón del mundo en 23 ocasiones.

De sus seis hijos, cinco se dedicaron al wrestling (el sexto, Jack, murió a los seis años), convirtiendo a los Von Erich en una dinastía de luchadores muy célebre a principios de los 80.

Sin embargo, su legado está manchado por una maldición: tres de los cinco hijos fallecieron, ya fuera por enfermedad o accidente, antes de cumplir los 30, y el cuarto no vivió mucho más. En cuanto al quinto hermano, Kevin Von Erich, es el único que sigue vivo en la actualidad.