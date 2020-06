Hace diez años, NXT no era como lo conocemos hoy en día, sino que era un programa tipo reality en el que se seleccionaba a un ganador con la finalidad de otorgarle un contrato con WWE. Una semana después de ganar la primera temporada dicho programa en junio de 2010, Wade Barrett interrumpió un combate entre John Cena y CM Punk en Raw al dirigirse hacia el ring.

Pronto se unió el resto de los novatos de NXT, quienes rápidamente rodearon el ring y acompañaron a Wade Barrett para atacar a John Cena en el medio del ring. También hicieron lo propio con el réferi de dicho encuentro, CM Punk y Luke Gallows, así como a los comentaristas Jerry Lawler y Matt Striker.

Los novatos de ese entonces, eran conocidos como The Nexus y estuvo conformado originalmente por: Wade Barrett (líder), Michael Tarver, Skip Sheffield (Ryback), Darren Young, David Otunga, Heath Slater, Justin Gabriel y Daniel Bryan, quienes (salvo Bryan que fue despedido días después) le hicieron la vida imposible durante varios meses a John Cena.

10 años después del debut de The Nexus, esta sigue siendo uno de los debuts más impactantes en la historia de la WWE, como lo demuestra la gran cantidad de vistas (casi 75 millones hasta la fecha) que el video ha acumulado en el canal oficial de YouTube.

Stu Bennett, anteriormente conocido como Wade Barrett en la WWE, ha publicado en su cuenta de Twitter un homenaje a The Nexus en el décimo aniversario del debut de la facción ruda.

10 years ago today: June 7th 2010.

Thank you to the other seven men who helped make it happen.

History will be written by the victors, but those who were there to witness it are forever immune to their revision.

You’re either Nexus or you’re against us. ⚫️🟡 pic.twitter.com/g5Wx0U0rz6

— Stu Bennett (@StuBennett) June 7, 2020