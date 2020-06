En términos de popularidad, historia y capital, no hay empresa de lucha libre más grande que WWE, y lo más probable es que nunca la haya. Pero hay ocasiones en que la gloria se sobrepone al dinero o la carretera se hace insoportable. Entonces, el resultado siempre suele ser el mismo. Estos son los 10 luchadores que rechazaron a WWE para ir a AEW.

La siguiente es la versión escrita del video de Cuadrilátero sobre los 10 luchadores que rechazaron WWE para ir a AEW.

¿Qué miembros de The Élite estuvieron más cerca de firmar con WWE, cuál no tuvo que pensarlo dos veces antes de declinar la oferta y qué ocurrió con el restante? ¿A qué actual anunciador de AEW (no es Jim Ross ) le ofrecieron conducir un show en WWE Network? Las dos grandes promesas que All Elite le "quitó" a NXT, los planes que habían para Santana & Ortiz y la razón detrás del "no" de los Lucha Brothers

Dale play para enterarte de estas y muchas más curiosidades en el último video de Cuadrilátero:

► Darby Allin

Con tan sólo 27 años, Darby Allin es una de las mayores promesas de la industria. En All Elite Wrestling, sabedores de ello, decidieron contratarlo junto al resto de su elenco en 2019. Desde entonces, se ha convertido en un favorito de la afición. Lo que pocos saben es que WWE fue la que le ofreció un contrato en primer lugar tras ver su trabajo en EVOLVE, promoción asociada a NXT. Respecto a sus motivos para rechazar la propuesta, Allin declaró a Uproxx:

"Les dije que no estaba interesado. No soy de esos que se conforman con sentarse a un lado y dice, 'diablos, estoy feliz de estar en WWE'. Me importa un comino".

Antes, explicó en el podcast AEW Unrestricted que WWE le ofreció hacer un tryout, pero tampoco le interesó y no se presentó, argumentando que no le seducía la idea de terminar en 205 Live hasta desaparecer por completo.

► Kris Statlander

Directo de la escuela de Curt Hawkins como la primera mujer graduada, Kris Statlander rápidamente caló hondo en EVOLVE y antes de pestañar, hizo su primera aparición en la pantalla chica durante un episodio de SmackDown el noviembre pasado. Por ese entonces se rumoreó que WWE la había contratado con un contrato de desarrollo. Evidentemente se probó no ser real, aunque el Wrestling Observer reportaría que sí hubieron negociaciones, mas no se llegó a un acuerdo debido a diferencias económicas. Finalmente, Statlander se dejaría ver en Dynamite al poco tiempo.

► Tony Schiavone

Después de casi dos décadas alejado de la industria, Tony Schiavone volvió a ganar notoriedad entre los aficionados gracias a su podcast, What Happened When?, donde el ex comentarista de WCW explicaba los sucesos más destacados de la desaparecida empresa. Ese revivir popular le condujo a la contratación por parte de MLW, y pronto se encontró con la noticia de que WWE lo quería en el rol de conductor de un programa de WWE Network. En ese periodo, también recibió la llamada de un tal Tony Khan, y sin pensarlo demasiado, se decantó por la segunda opción.

► Santana & Ortiz

Impact Wrestling no es una empresa que reciba mucho crédito en estos días, pero si a alguien se le puede atribuir el descubrimiento de Santana & Ortiz, es a la promoción antes conocida como TNA. El dúo, que formó una reformada versión de LAX junto a Konnan, empezó como un equipo desconocido y salió siendo uno de los más buscados del circuito. Eso incluyó, por supuesto, a WWE, que puso más billetes sobre la mesa. ¿Por qué se decantaron por la otra vía? Esto le dijeron a Chris Van Vliet:

"La oferta era estar en NXT para eventualmente ascender al elenco principal. La decisión final giró en torno a si queríamos ser parte de algo que ya estaba establecido o ser algo nuevo y hacer historia. ¿Queríamos ser parte de la historia o desvanecernos en ella? El mejor de los casos era ser el pequeño pez en el océano. Hay tanta gente en WWE que sería una batalla cuesta arriba. No estoy diciendo que no podríamos lograrlo porque no confiemos en nuestras habilidades, pero queríamos ser parte de la historia."

► Bea Priestley

Las razones de Bea Priestley para rechazar a WWE fueron sencillas. Durante una charla con talkSPORTS, la nativa de Inglaterra explicó:

"Fue muy difícil. Al momento en que me ofrecieron el contrato [para NXT UK] sabía que habían contratado a dos de las chicas top del Reino Unido, así que iba a estar en el medio cartel. Pensé, 'bien, todavía tengo mucho que aprender en Japón'. Y para mí, fue la mejor decisión".

Y así fue. Priestley forma parte de la división femenil de los élite, alternando con la tierra del sol naciente, donde vive junto a su pareja, Will Ospreay.

► Lucha Bros

No hay hoy barbaridad más grande que no incluir a los Lucha Bros, Rey Fénix y Pentagon Jr, en cualquier discusión sobre quién es la mejor pareja de la actualidad. Los hermanos han tenido un éxito descomunal allí por donde pasaron, pero cuando WWE les tocó la puerta, prefirieron mantenerse alejados.

Las primeras insinuaciones se dieron hace varios años y siempre estuvieron bajo el radar de la gigante deportiva. AEW los convenció primero, y presuntamente, la posibilidad de poder trabajar en otras empresas como la Triple A principalmente, fue decisiva. En marzo de 2019, Fenix fue breve y conciso acerca del asunto:

"Ahora estamos en todas las compañías excepto en WWE... porque sus contratos son absurdos. Aunque llegará el momento en que tengamos que decidirnos a trabajar con una. No sé si será WWE, no lo sé. El momento actual es el mejor porque puedo enfrentarme a un luchador en MLW, en AEW, en AAW, en Japón, en México... Soy libre y me encanta".

► Jon Moxley

Para muchos, el preciso instante en que vieron a All Elite Wrestling como una compañía que realmente tenía con qué para ser algo distinto, fue cuando las cámaras apuntaron en dirección al público en Double or Nothing el año pasado y mostraron a Jon Moxley, el individuo antes conocido como Dean Ambrose que acababa de salir de WWE a pesar de ser una Superestrella top.

El cansancio fruto de la interminable agenda y las frustraciones con su manejo creativo y las formas de la empresa en general lo decidieron a abandonar el barco. Moxley afirmó que al salir, su única meta era ir a Japón y hasta consideró hacerlo enmascarado. Cumpliría su sueño, que vendría acompañado por otras siglas que se convertirían en su nuevo hogar: AEW, donde, en sus palabras, encontró todo lo que no pudo estando en su ex empleadora.

► Menciones especiales

De ninguna manera íbamos a olvidarnos de Matt Hardy, Brodie Lee y FTR. Los tres, motivados por un objetivo común: oportunidades. Hardy y Lee, con la prisa de querer hacer de sus últimos años de carrera algo más que sentarse en sus casas recogiendo cheques, mientras que Cash Wheeler y Dax Harwood fueron claros al declarar que deseaban luchar en un lugar donde la lucha por parejas obtuviera el debido brillo. Realmente, no podrían haber aterrizado en lugar más propicio.

► The Élite (Kenny Omega, Young Bucks, Cody y Adam Page)

Kenny Omega, los Young Bucks, Cody y Adam Page han sido las piezas claves para la fundación de AEW. Sin ellos, reveló su Presidente, el proyecto no habría visto la luz. Por eso los hacemos uno, mas es necesario ir por partes y dejar que sus declaraciones hablen por sí solas.

En diciembre de 2018, entre rumores de la creación de una nueva empresa, Cody reveló que "había pasado a una oferta de WWE hacía unas semanas". Desde el primer momento, supo que esa nueva compañía era su futuro, siendo el primero en apuntarse. Con Kenny Omega y los Young Bucks, la cuestión fue diferente:

"Hablamos [con WWE] muchísimo. En cierto punto recuerdo que yo [Matt], Nick y Kenny estábamos en una habitación, nos miramos y dijimos 'bueno, supongo que iremos a WWE'. Estuvimos así de cerca. Tony [Khan] apareció en el momento correcto y nos hizo la oferta correcta.

"No hablo en términos financieros, sino en el sentido de que nos permitió tomar las riendas del proyecto y que contratáramos a quienes quisiéramos. Nos dio las llaves y no podíamos decirle no a eso. Una de las cosas que nos alejaron de WWE fue la cantidad de fechas por la que nos querían. Nos ofrecieron un calendario limitado, pero aún así, no queríamos estar en casa sólo por dos días”.

Con todos ellos, Triple H negoció personalmente por más de 12 horas. Se dice que los hermanos Jackson iban a recibir el mejor trato, con descansos cada seis meses y la posibilidad de irse si estaban descontentos con sus impulsos. Además, tendrían cierto control creativo durante los últimos 30 días de sus acuerdos y podrían continuar produciendo “Being the Elite” en WWE Network.

“Hangman” Adam Page no se iba a quedar atrás, bajo una oferta con dinero digno del elenco principal que lo iba a convertir en uno de los rostros de NXT. Sin embargo, él también se decidió por la apuesta más arriesgada:

"Lo consideré seriamente, pero no lo sentí apropiado en el momento. Realmente dedicaron más esfuerzo y tiempo conmigo que con otros, así que lo pensé mucho, pero no quería interesarme sólo por el nombre de la marca. Hacer lo otro [AEW] me sonó mucho más reconfortante".