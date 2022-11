En la reciente edición de Monday Night Raw, en el encuentro estelar de al velada, se realizó un combate por el Campeonato Femenil de Parejas WWE, cuando Iyo Sky y Dakota Kai de Damage CTRL se enfrentaron ante Alexa Bliss y Asuka, quienes regresaron a la programación luego de una prolongada ausencia, y habían lanzado el reto durante la primera hora del programa. El resultado fue favorable para las retadoras, quienes lograron destronar a las rudas, que habían permanecido siete semanas en la cima de la división.

El resultado podría ser sorpresivo para muchos, ya que Asuka y Alexa Bliss habían estado ausentes de las pantallas durante varias semanas, e incluso, esperaban que se diera una traición de esta última; no obstante, esto permitirá avanzar en la historia entre las hoy Campeonas y las miembros de Damage CTRL, que podría desembocar en una lucha de WarGames a finales de este mes de noviembre.

Como lo reveló Public Enemies Podcast en su cuenta de Twitter, Asuka es ahora la única mujer en la historia de WWE que ha sido Campeona de Parejas con tres compañeras diferentes, en lo que sería el tercer reinado para la «Emperatriz del mañana». En los dos previos, Asuka había hecho equipo con Kairi Sane y con Charlotte Flair.

Asuka is the only woman to hold the WWE Women’s Tag Team Championships with 3 different partners. Salute🫡 #WWERAW pic.twitter.com/HzYqJI3rcq

— Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) November 1, 2022