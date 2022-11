DEFY debutó en FITE con Minoru Suzuki de estelarista y luchadores de AEW

Se le adscribe a New Japan Pro-Wrestling por su evidente regularidad competitiva allí, pero Minoru Suzuki no tiene contrato con la casa nipona. Y esto es lo que hace interesante la condición de competidor del veterano gladiador, que a sus 54 años intenta estar presente en todas las escenas posibles.

Así, DEFY Wrestling quiso tenerlo de gran gancho para su evento de este pasado sábado Kingdom Come, que no fue uno cualquiera, pues además de servir de debut para Suzuki, supuso el estreno en FITE de esta promotora de Seattle; sinergia demandada desde hacía ya bastante tiempo por los seguidores.

Suzuki, por supuesto, estelarizó el show, y lo hizo en un mano a mano contra Tom Lawlor mediante el que ambos lucieron de fantástica manera, exponiendo su bagaje como peleadores de artes marciales mixtas. Aunque finalmente, como suele decirse, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y Suzuki logró derrotar al líder del Team Filthy luego de un disputado choque con su «combo» de Rear Naked Choke y Gotch-Style Driver.

Kingdom Come, no obstante, tuvo más que ofrecer, siendo una notable velada de principio a fin con otros nombres destacables. A continuación, recojo los resultados completos de la misma.

Ultimo Dragon was 38 years old when Nick Wayne was born. #DEFYonFITE pic.twitter.com/4uKMbKyo8K

I’m obsessed with this cinematic shot of Suzuki from @defyNW last night.#DEFYonFITE pic.twitter.com/XNiXZ9HyHD