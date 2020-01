John Cena tendrá su segunda participación importante en el mundo del cine en Fast 9, la última película de la saga y su segundo papel como villano en la pantalla grande.

Sí, porque John Cena en Rápidos y Furiosos 9 será el gran rudo. Su personaje, que estuvo en secreto por mucho tiempo, fue revelado como el de Jakob, el hermano menor de Dominic Toretto, que es un maestro ladrón, asesino y conductor de alto rendimiento.

El día de hoy se reveló el tráiler oficial en una fiesta en Miami, Florida, como ya les habíamos adelantado aquí en SÚPER LUCHAS, cuando les mostramos la musculatura de Cena en el primer vistazo a su personaje.

Not all blood is family. Watch the trailer for #F9 and get your tickets now – in theaters May 22! https://t.co/W9rR5NgTOH pic.twitter.com/LeFmC1njS0

— #F9 (@TheFastSaga) January 31, 2020